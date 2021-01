Tensiune dusă la culme în emisiunea „Survivor” de la Kanal D, acolo unde una dintre concurente – Majda – a început să se simtă rău în timpul jocului pentru imunitate, scrie Click.



În timpul emisiunii filmate la căldură, în Republica Dominicană, Majda le-a spus colegilor de echipă că nu se simte bine, iar apoi vedeta a clacat. Atunci când au ajuns medicii, aceasta a leșinat chiar în brațele lor.



„Mă doare foarte tare stomacul și îmi vine să vomit, dar nu am ce să fac. Nu am cum, că cedez punctul după. Am vomitat un pic mai devreme și sunt foarte amețită, dar eu vreau să intru. Am vomitat doar apă și ușor galben, suc gastric. Mă doare rău de tot stomacul, dar mă duc pe traseu. Îmi simt buzele foarte amorțite, nu știu de ce”, spunea Majda.

Majda a leșinat în brațele medicilor la Survivor, citată de Click. Emisiunea de la Kanal D este înregistrată.

Cine este frumoasa Majda Aboulumosha

Potrivit revistei Viva, Majda Aboulumosha de la Survivor, are 33 de ani și s-a născut în Ploiești. Mama sa este româncă, iar tatăl de origine libaneză.

Majda a debutat în televiziune încă de la vârsta de 12 ani și a prezentat moda. A participat la emisiunea concurs În al 9-lea cer, la Acasa TV, iar apoi a apărut în mai multe telenovele românești. A jucat în serialele Regina, Aniela și Iubire și onoare. De curând, a jucat și în Fructul oprit de la Antena 1.

