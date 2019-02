Laura susține că succesul n-a transformat-o: „Eu nu mă simt o celebritate, sunt tot Loli (așa o alintă cei dragi – n.r.). Dar mă bucur pentru fiecare lucru pe care l-am făcut și îl voi face”.

Singura schimbare pe care a fost nevoită să o facă de când a devenit cunoscută a fost legată de studii. Succesul pe plan muzical a venit la pachet cu contracte și cu multe deplasări, iar asta i-ar fi bulversat programul la școală. Așa că a ieșit din sistem și studiază exact ca fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: acasă.

„Acum fac homeschooling, înainte mergeam la școală. În afară de muzică, mi-au plăcut foarte mult clasa de franceză, matematica și clasa de istorie. Am început să fac homeschooling din clasa a IX-a, din cauză că nu puteam să fac față în școala normală, din punctul de vedere al prezenței, ținând cont de numărul mare de solicitări de concerte și emisiuni de televiziune', ne-a declarat cântăreața.

Pe lângă muzică, pasiune, dar și job pentru Laura, puștoaica are și aptitudini literare. Când îi permite timpul, citește mult, dar și scrie. „Îmi place să scriu poezii, dar și să joc baschet cu prietenii mei. De mică am început să scriu poezii. Mi-a plăcut să stau pe afară și, când priveam cerul albastru, îmi venea câte o idee”, ne-a mărturisit Laura.

Conștientă de talentul nativ cu care a fost înzestrată, Laura are grijă să își mențină vocea în cea mai bună formă.

„Sunt foarte atentă cum vorbesc, nu am voie să țip și trebuie să am grijă să mă încălzesc bine înainte de a cânta. N-am avut niciodată probleme vocale și sper că nici nu se va întâmpla să am vreodată. Deocamdată, nu lucrez cu nimeni, dar aș vrea să îmi găsesc pe cineva care să mă ajute să îmi perfecționez vocea”, a mai spus ea pentru Libertatea.