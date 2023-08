Până la începutul verii, Dan Capatos prezenta emisiunea „Xtra Night Show”, la Antena Stars, de la ora 22.00, de luni până vineri. De astăzi, 28 august, show-ul va fi difuzat pe micul ecran cu o oră mai devreme, de la 21.30.

Echipa „Xtra Night Show” se mărește

Echipa Xtra Night Show este completată, din noul sezon şi de gaşca formată din Andrei Stefănescu, Natalia Mateuţ şi Cătălin Cazacu, scrie a1.ro. Și Paula Chirilă făcea parte până acum câteva luni din echipă, nu se știe dacă ea va continua să apară în show.

Schimbări și în alte emisiuni de la Antena Stars

Și la matinalul de la Antena Stars au loc schimbări. Cuplul consacrat deja de la „Te cunosc de undeva!”, format din Dima Trofim şi Alexia Ţalavutis, va fi responsabil cu starea de bine, în fiecare dimineaţă. Și echipa de ştirişti s-a schimbat, Ştefan Lungu, Mădalina Bălan şi Ramona Ilie aduc noutăţile zilei.

De luni până vineri, de la ora 14.00, Olga Popa e noua prezentatoare StarMag, ea va conecta telespectatorii la cele mai fierbinți şi relevante informaţii, nu numai din showbiz, ci şi din zona de eveniment, fapt divers, sport şi lifestyle.

Noul sezon „Acces Direct”

De la ora 16.00, Mirela Vaida şi Adrian Velea revin cu un nou sezon „Acces Direct”, cu o nouă serii de investigaţii şi poveşti inspirate din viaţa reală, mai transmite Antena 1.

Seara continuă, de la ora 19.00, de data aceasta cu poveşti de dragoste. Gabriela Cristea vine cu o doză suplimentară de „Mireasa. Capriciile Iubirii”, despre care gazda reality show-ului mărturiseşte că este „sezonul cu cei mai frumoşi şi sentimentali concurenţi”.

În weekend, revine și emisiunea „Mămici de pitici, cu lipici”. Paula Chirilă, Cristina Cioran şi Roxana Vancea sunt doar câteva din protagonistele reality-show-ului, care au acceptat să dezvăluie necosmetizat cum fac faţă provocărilor rolului de mamă. Tot în weekend e difuzat și show-ul „Petrecem româneşte”, cu Mirela Vaida.

Dan Capatos, primele declarații despre presupusul conflict cu Mirela Vaida

Dan Capatos și Mirela Vaida sunt colegi la Antena Stars, după ce emisiunile lor au fost mutate, la dorința conducerii trustului, de la Antena 1. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a avut parte de o experiență traumatizantă chiar în direct, atunci când o femeie a intrat în platou și a aruncat cu un bolovan în ea.

Prezentatorul de la „Xtra Night Show” a făcut glume despre această situație în emisiunea sa, iar Mirela Vaida ar fi fost extrem de deranjată de atitudinea lui Dan Capatos în aceea ce privește întâmplarea.

„Eu îmi risc viața și sunt luată la mișto, mai ales de un coleg. Nu este posibil așa ceva”, ar fi spus Mirela Vaida. Prezentatoarea ar fi discutat cu șefii despre această situație și s-ar fi plâns acestora că nu este normal ca un coleg să râdă de întâmplarea traumatizantă prin care ea a trecut. Incidentul a avut loc în urmă cu 2 ani, însă vedeta este afectată și acum.

„Am vorbit, am râs, nu mi-a lăsat senzația că ar avea ceva personal cu mine”

Dan Capatos a spus pentru cancan.ro că nu știe despre nicio plângere a Mirelei Vaida la superiori, însă nu exclude această posibilitate. „Orice este posibil, însă nu am auzit niciodată în toți acești ani că ar avea ceva cu mine. Niciunul dintre șefii mei nu mi-a transmis ceva legat de o posibilă plângere sau supărare. Sau poate că au considerat că nu este cazul să ia măsuri, dacă este adevărat că ar fi făcut aceasta plângere.

De la acel moment, noi ne-am mai întâlnit de cel puțin trei ori la filmările promourilor pentru stație și totul a decurs absolut normal. Am vorbit, am râs, nu mi-a lăsat senzația că ar avea ceva personal cu mine. Eu o consider pe Mirela o prietenă, chiar dacă la momentul respectiv am făcut o caterincă în emisiunea mea. Este o fată inteligentă și știe că noi facem cel mai mult mișto în primul rând de noi înșine”.

