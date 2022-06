Invitată în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, Lavinia Pîrva a apărut îmbrăcată într-o ținută roz, cu o fustă foarte scurtă. Are picioare lungi și foarte tonifiate, semn că face des sport. Prezentatorii au remarcat că artista e în formă, așa că au întrebat-o cum se menține.

Lavinia nu s-a ferit și a spus ce face pentru silueta ei. „Am grijă ce mănânc, dar am perioade în care nu țin cont. Sunt cam pofticioasă. Nu prea mănânc seara. Ăsta ar fi un secret. Beau apă, mă gândesc, mă uit, caut lucruri, mă uit la un film, habar n-am. Știu că dacă mănânc seara e jale mare”, a mărturisit Lavinia Pîrva la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Totodată, soția lui Ștefan Bănică jr a vorbit și despre alimentația fiului lor. „Alexandru e foarte mofturos la mâncare. Țin foarte mult să mănânce fructe dimineața. Mai mănâncă șnițele, dar nu oriunde și oricând. Uneori îmi zicea că vrea o omletă, îi fac, dar apoi o mănânc eu pentru că nu mai vrea”, a povestit Lavinia Pîrva.

După ce a născut, Lavinia Pârva a reușit să slăbească 30 de kilograme. Deși nu se poate abține mereu de la mâncare, ea a făcut foarte mult sport și așa a reușit să se mențină. „M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Chestia cu mâncarea nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”, spunea acum ceva vreme soția lui Ștefan Bănică.

GSP.RO Cum și-a dat seama Cristian Boureanu că Borcea se dă la Valentina Pelinel. A confruntat-o pe plajă și i-a dat un răspuns incredibil

Playtech.ro ȘOC TOTAL! O televiziune din România se golește. DEMISII pe bandă rulantă, pleacă și șefii

Observatornews.ro Oaia prinsă sub podul prăbuşit în Neamţ s-a salvat singură dintre dărâmături. 98 încă lipsesc. „Poate sunt şi oameni acolo. Dar cum să ştie dacă nu se caută?"

HOROSCOP Horoscop 13 iunie 2022. Peștii se întorc la probleme rămase nerezolvate în familie, în casă și, de data asta, au șansa să le rezolve

Știrileprotv.ro Un ucrainean a fost aruncat în aer de o mină, pe o plajă din Odesa. Momentul șocant a fost filmat. VIDEO

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Editorul de modă ELLE Maurice Munteanu îți arată cum să porți cu succes piesele noului sezon

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România