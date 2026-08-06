Cum a fost descoperită breșa de securitate

Backdoor-ul, numit Endlessdoors de cercetătorii care l-au identificat, este prezent în mai multe modele de routere produse de compania Zbtlink, comercializate sub mărcile Zbtlink și Wiflyer. Acesta comunică automat cu o adresă IP și un domeniu înregistrat în China la fiecare 35 de secunde”, a explicat Jacob Baines, directorul tehnologic al VulnCheck, într-un articol publicat pe blogul companiei.

„Oricine controlează aceste domenii ar putea prelua controlul asupra routerului și, eventual, accesa alte dispozitive din aceeași rețea”, a adăugat Baines. El estimează că cel puțin 100.000 de astfel de routere sunt utilizate la nivel mondial, însă nu se poate spune cu certitudine unde sunt localizate.

Reacția autorităților occidentale

Descoperirea adâncește preocupările deja existente ale guvernelor occidentale cu privire la riscurile de securitate cibernetică asociate echipamentelor de rețea produse în China. De ani de zile, autoritățile au avertizat că aceste dispozitive pot fi exploatate de hackeri pentru infiltrări și spionaj cibernetic.

Beijingul neagă în mod constant că ar susține sau desfășura atacuri cibernetice. În martie 2026, Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) a interzis importul de noi routere fabricate în străinătate din motive de securitate națională, excluzând ulterior multe firme non-chineze.

În februarie, statul Texas a dat în judecată compania TP-Link, acuzând-o că ar fi permis accesul guvernului chinez la dispozitivele consumatorilor americani, acuzație contestată de companie.

Impactul asupra utilizatorilor

Baines avertizează că utilizatorii casnici și micile afaceri care achiziționează aceste routere probabil nu au idee că dispozitivele lor ar putea permite acest tip de acces. „Dacă îl am în laboratorul meu, la universitate, practic i-ai invitat pe ei direct la locul tău de muncă, iar ei pot explora rețeaua după bunul plac”, a mai spus Baines. „Capacitățile sunt devastatoare”.

Motivele rămân neclare

Cercetătorii nu au reușit să determine scopul existenței acestui backdoor, dacă a fost vreodată utilizat abuziv sau de ce a fost implementat.

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