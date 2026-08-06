Pe Loredana Groza am întâlnit-o la filmările pentru „Masterchef România”, acolo unde a aterizat cu elicopterul direct în mijlocul acțiunii. Nu doar că a făcut un show de zile mari, dar a reușit să-i destindă pe toți cei prezenți: de la invitați, jurați, concurenți, până la cameramani și tot stafful. Asta pentru că are un zâmbet molipsitor și o energie debordantă. Unii poate ar crede că este, de fapt, o mască, însă artista mărturisește că, pentru ea, fiecare dimineață începe cu entuziasm și cu dorința de a transforma în realitate tot ce și-a propus.

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„De când mă trezesc dimineața sunt atât de nerăbdătoare să fac toate lucrurile pe care mi le-am propus să le fac în ziua respectivă și chiar mai mult. Chiar dacă aveam în copilărie citatul din filmul Pe aripile vântului: Și mâine e o zi, pe care îl spunea Scarlet O`Harra și îmi plăcea foarte mult, mi-am dat seama că totuși nu. Mâine nu e o nouă zi. Tot ce avem e acum și nu este bine să amâni niciodată un lucru pe altă zi pentru că nu știi niciodată”, a povestit Loredana în exclusivitate pentru Libertatea.

Loredana Groza a învățat să prețuiască oamenii cât îi mai are alături

Recunoaște că nu a fost mereu așa și că, la rândul ei, s-a lăsat afectată de situațiile din jurul ei, însă a reușit imediat să conștientizeze adevăratele valori ale vieții. Una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat de-a lungul vieții a fost aceea de a nu amâna momentele importante și de a prețui oamenii cât timp îi mai are aproape. De aceea atrage atenția că, de multe ori, agitația de zi cu zi ne face să credem că vom avea mereu timp să dăm un telefon, să purtăm o conversație sau să petrecem câteva clipe cu cei dragi. Realitatea este cu totul alta, căci viața este imprevizibilă și unele ocazii se pot pierde pentru totdeauna.

„De multe ori zicem că nu vorbim cu nu știu ce persoană pentru că nu avem timp și se poate întâmpla ca persoana respectivă să dispară și să nu fi apucat să vorbești măcar un minut în plus. De asta trebuie să respectăm fiecare moment. Fiecare clipă este extrem de prețioasă și trebuie să o facem extrem de prețioasă. Nu trebuie să trecem prin viață cu ideea că acum nu este important, ce o să fie mâine e important. Nu. Acum este tot ce avem și tot ce contează”, a punctat Loredana Groza pentru Libertatea.

Video: Dumitru Marin

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