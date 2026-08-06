PRO TV a făcut anunțul oficial privind lansarea unuia dintre cele mai așteptate reality show-uri ale toamnei. Emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” va avea premiera pe 14 septembrie, fiind difuzată atât pe postul TV, cât și pe platforma online VOYO. Producția filmată în Turcia marchează și revenirea Adelinei Pestrițu pe micul ecran, vedeta fiind cea care îi va însoți pe concurenți de-a lungul întregului sezon.

Formatul aduce în prim-plan 13 concurenți care vor păși într-o vilă din Turcia cu speranța de a-și găsi jumătatea. Tensiunea va crește însă rapid, deoarece pe parcursul emisiunii vor avea loc eliminări spectaculoase și vor intra noi participanți care vor destabiliza cuplurile deja formate.

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Revenită în televiziune, Adelina Pestrițu a mărturisit că s-a atașat rapid de concurenți și a trăit alături de ei momente intense pe parcursul filmărilor. Vedeta a precizat că publicul va descoperi trăiri autentice și situații neprevăzute, în care deciziile de moment pot schimba complet evoluția poveștilor de dragoste.

„«Burlacii: Foc în Paradis» este o experiență în care vezi oameni care își dau voie să simtă, să riște și să fie vulnerabili. M-am atașat de concurenți, am trăit alături de ei emoții reale, surprize și momente pe care nici eu nu le-am anticipat. Au fost situații care m-au făcut să zâmbesc, altele care m-au emoționat și multe care m-au ținut cu sufletul la gură. Sunt convinsă că și cei de acasă se vor regăsi în poveștile lor și vor descoperi că, în Paradis, iubirea poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin. Îmi place foarte mult să ascult poveștile oamenilor și să fac parte din ele”, a declarat prezentatoarea emisiunii.

Show-ul filmat în Turcia pune în joc 50.000 de euro

Spre deosebire de formatele clasice de dating, Burlacii: Foc în Paradis este și o competiție, iar la final miza este un premiu de 50.000 de Euro. Pentru a rămâne în joc, concurenții trebuie să formeze conexiuni autentice și să primească un trandafir în cadrul ceremoniei trandafirului, momentul-cheie al fiecărei etape. Trandafirul înseamnă șansa de a merge mai departe în competiție, în timp ce lipsa lui înseamnă sfârșitul aventurii și întoarcerea acasă.

Fiecare ceremonie aduce tensiune și răsturnări de situație, iar seducția, strategia, manipularea și confruntările devin parte din joc. Cuplurile se formează și se destramă rapid, sentimentele sunt puse constant la încercare, iar concurenții trebuie să decidă dacă își urmează inima sau joacă strategic pentru a rămâne în competiție. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar fiecare alegere poate schimba complet cursul poveștii.

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