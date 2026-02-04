Întrebat care filme sau seriale i-au marcat parcursul profesional, Șerban Pavlu a rostit două nume: „Umbre” și „Toată lumea din familia noastră”.

„Cred că producția care mi-a schimbat cel mai mult destinul actoricesc a fost «Umbre». Și cumva există în continuare o reverberație a acestui serial în ceea ce mă privește. M-a dus într-o zonă mai întunecată! Indiferent că sunt de partea bună sau de partea rea a legii, atmosfera asta se pare că mă prinde mai bine. Asta e foarte haios pentru mine, pentru că eu sunt o fire mai degrabă veselă. Dar există ceva ce se cheamă genul fiecărui actor, un gen actoricesc, și atunci probabil că sunt mai potrivit în genul acesta dark de producție. Probabil că acolo a fost un declic, asta o spun încercând să fiu obiectiv.

Iar din punct de vedere personal, cred că filmul «Toată lumea din familia noastră» al lui Radu Jude m-a făcut pe mine să mă văd, ca pe un adevărat profesionist, în sfârșit. Până atunci nu aveam mare încredere că aș putea să fac ceva ca lumea în meseria asta”, a spus Șerban Pavlu.

Celebrul actor, care este polițist în serialul de la PRO TV, s-a autocaracterizat pentru Libertatea.

„Sunt un om destul de emotiv, mai emotiv decât ar trebui pentru momentul în care mă aflu. Cred că asta e și definiția unui om emotiv: când lucrurile nu se întâmplaseră încă foarte bine pentru mine, aveam emoții pentru ce nu s-a întâmplat și pentru ce ar urma să se întâmple. Acum, când s-au întâmplat lucruri bune și lucrez tot timpul, am emoții ca nu cumva să dezamăgesc pe cineva. Deci am emoții, pe scurt! (n.r. – râde)

Sunt un om în căutare tot timpul de confirmare, de a mă reconfirma. Profesional, cel puțin, nu am avut niciodată liniștea absolută în care să spun: «Știu cine sunt, știu unde sunt, știu ce pot»! Nu, eu nu sunt așa. Am nevoie tot timpul să îmi redovedesc că pot să fac și asta, și asta, și asta…

În timpul liber sunt în căutare de prieteni. Prețuiesc prietenia mai mult decât alte lucruri din viață. Cele mai frumoase cadouri pe care le-am primit au fost prieteniile unor oameni și cred că asta mă definește mai mult decât orice. Dacă spun că vreau să merg la munte, vreau, dar datorită unui prieten sau împreună cu niște prieteni. Până și lecturile cele mai importante din viața mea au fost prilej de a le împărtăși cu altcineva. Atunci cred că, de fapt, asta mă definește: sunt un om care are un cult pentru prietenie”, a afirmat Șerban Pavlu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă s-ar vedea în viitor concurent în vreun show de supraviețuire, cum ar fi „Desafio: Aventura”, Șerban Pavlu a afirmat că și-ar dori să participe, însă nu crede că se va descurca.

„Nu, nu m-aș vedea. Mi-aș dori, dar nu cred că sunt în stare (n.r. – râde)”, a încheiat actorul interviul pentru Libertatea.

