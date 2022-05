Șerban Pavlu, mărturisiri despre femeia care îl face fericit: „Secretul unei căsătorii reușite e ca fiecare să aibă ceva de făcut, un serviciu, o treabă”

Șerban Pavlu (46 de ani) este un actor de film, teatru, televiziune și a făcut vocea diverselor personaje de desene animate în peliculele pentru copii. A jucat în multe filme ale noului val românesc, precum și în emisiunea „În puii mei!” de pe Antena 1, în serialul HBO „Umbre”, iar de dată recentă l-a interpretate pe „Moscu” în serialul „Ruxx”.

„Mi-ar plăcea să fiu barman”

Invitatul ultimei ediții de podcast a lui Mihai Bobonete, „Da Bravo”, bucureșteanul a mărturisit că nu a dus lipsa ofertelor nici pe durata pandemiei de coronavirus, explicându-i colegului de breaslă care sunt trăirile sale. „Și eu sunt invidios ca orice om. Chiar dacă eu am avut de lucru și pe durata pandemiei. Mă simțeam jenat că eu am avut filmări și alți actori nu. „Alerg” atât de mult de frică întrucât s-ar putea termina! Este un job care, la un moment dat, se poate încheia. Nu știu ce aș putea face în afara actoriei. Mi-ar plăcea să fiu barman, dar îți trebuie agerime. Sau poate mă voi apuca de importat anvelope, nu știu”, a povestit Șerban.

„Am toate fricile din lume”

Unul dintre cei mai apreciați actori ai noului val, Pavlu a recunoscut că are și el propriile sale limite: „Cea mai mare frică a mea este cea de eșec. Apoi, frica de moarte, de a nu fi iubit, de a nu fi apreciat. Ca Rac (n.red nativ al zodiei) am toate fricile. Noi avem impresia că ne sacrificăm pentru toți ceilalți. Orice îl poate răni pe un Rac, dar, în același timp, îi consideră pe ceilalți proști ca noaptea. Nu e deloc confortabil. Eu voiam să fiu actor la teatru, nu am avut fetish-ul ăsta cu starul de cinema. Voiam să văd omul în fața mea”.

Recomandări Reziliența occidentală și decăderea despotismului asiatic. De ce e util totuși să ne pregătim pentru ce e mai rău în privința crizei ucrainene

„Nu știi dacă ai fost fericit decât privind în urmă”

Soția sa a fost avocată, acum lucrează mai aproape de cariera soțului, este producător de reclame și de filme, cei doi având doi copii, de 7, respectiv 10 ani. Șerban Pavlu s-a amuzat cu Mihai Bobonete atunci când a fost întrebat ce notă și-ar da ca bărbat. „Pe o scală de 1 la 10, sunt pe la 9, cam așa. Hai, între 9 și 10! Secretul unei căsătorii fericite e ca fiecare să aibă ceva de făcut, un serviciu, treabă. Avem de vorbit chestii concrete, nu filosofice. Da, pot spune că sunt fericit. E falsă ideea că trebuie să alergi după fericire. Fericit dacă bei asta, dacă te duci în vacanța aia, dacă-ți cauți ceva deosebit. E o căutare falsă. Cred că această căutare a fericirii te poate duce spre un loc nefericit. Trebuie să fii bine, atât. Nu știi dacă ai fost fericit decât privind în urmă, nu realizezi la timpul prezent”, a mai spus Șerban Pavlu.

