Titlurile lunii septembrie 2025 pe Netflix

Începutul de toamnă neaduce pe Netflix producții de top, filme și seriale noi precum : continuarea sezonului 2 din Wednesday, care duce mai departe povestea și tensiunile începute în prima parte la Nevermore, dar și în familia Addams; seria Black Rabbit, cu Jude Law și Jason Bateman în rolurile fraților Friedken, doi bărbați împinși la limită de datoria față de familie și de dorința de succes; al treilea capitol al seriei japoneze Alice in Borderland, în care Usagi este răpită de un savant obsedat, iar Arisu luptă din răsputeri să o salveze, întorcându-se în Borderland.

În septembrie, vom putea urmări și: House of Guinness, o serie realizată de Steven Knight, creatorul Peaky Blinders, care te va purta în seconul al XIX-lea, pe urmele celei mai faimoase și longevive dinastii din Europa; seria Billionaires’ Bunker, o radiografie exuberantă și surprinzătoare a miliardarilor care conviețuiesc într-o grotă de aur, semnată de creatorii celebrelor La Casa de Papel și Berlin; filmul French Lover, o comedie romantică pariziană cu Omar Sy și Sara Giraudeau, în care povestea de iubire dintre o vedetă și o ospătăriță escaladează rapid.

În plus, luna aceasta vin pe platformă și filmele Good Will Hunting, Amsterdam, Conjuring 1 & 2, dar și o bună parte dintre filmele Fast & Furious și sezonul 3 din seria Flavours of Romania.

Wednesday: Sezonul 2 partea 2

Când puterile ei paranormale slăbesc, Wednesday trebuie să lupte ca să le recapete sau consecințele pot fi mortale pentru Enid și alții de la Nevermore.

În acest sezon, Wednesday trebuie să se descurce cu familia, prietenii și vechii adversari, având parte de un nou an haotic, sumbru și ciudat. Înarmată cu spiritul ei ascuțit și cu farmecul ei tăios, Wednesday este implicată într-un nou mister supranatural înfiorător.

Wednesday: Sezonul 2 partea 2 trailer

Black Rabbit

Jake Friedken (Jude Law) este carismaticul proprietar al Black Rabbit, un restaurant și lounge VIP pe cale să devină cel mai în vogă loc din oraș. Însă revenirea neașteptată în afacere a fratelui său, Vince (Jason Bateman), aduce cu sine conflicte, traume din trecut și pericole noi, care amenință să distrugă tot ce au construit împreună.

Plin de suspans și cu personaje puternic creionate, serialul Black Rabbit arată cum o legătură indestructibilă între doi frați poate să le destrame lumea și tot ce gravitează în jurul ei. Disponibil din 18 septembrie, pe Netflix.

Black Rabbit trailer Netflix

Alice in Borderland: Sezonul 3

După ce Usagi este răpită și lăsată inconștientă de un savant misterios obsedat de viața de după moarte, Arisu se întoarce în periculosul Borderland pentru a o salva. În echipă cu noi jucători, trebuie să participe la etapa „Joker”, care n-a mai fost jucată până acum, într-o încercare disperată de a găsi o cale înapoi către lumea lor originală. Disponibil din 25 septembrie 2025, pe Netflix.

Alice in Borderland: Sezonul 3 trailer Netflix

Seriale noi pe Netflix în septembrie 2025

Countdown – Canelor VS Crawford

Urmărește antrenamentele și viețile lui Canelo Álvarez și Terence Crawford, care se pregătesc pentru un duel de neratat: super-meciul de box la categoria mijlocie. Din 4 septembrie.

Her Mother’s Killer: Sezonul 2

Mejía este în închisoare, iar Analía și Pablo privesc cu speranță spre viitor. Dar un nou dușman implacabil amenință să distrugă tot ce au clădit împreună. Disponibil din 8 septembrie.

Kiss or die

Comedianții concurează într-o dramă improvizată palpitantă, în care trebuie să reziste avansurilor unor colege irezistibil de seducătoare și să ofere sărutul suprem. Din 9 septembrie.

Kiss or die trailer Netflix

The Dead Girls

Bazat pe romanul lui Jorge Ibargüengoitia, serialul spune povestea surorilor Baladro și a imperiului de bordeluri creat de aceste nemiloase ucigașe în Mexicul anilor 60. Din 10 septembrie.

Love is Blind: Brazil: Sezonul 5

Un nou grup de participanți de peste 50 de ani pornesc în căutarea iubirii adevărate, hotărâți să demonstreze că inima nu îmbătrânește niciodată. Din 10 septembrie.

Love is Blind: Brazil: Sezonul 5 trailer

Diary of a Dittched Girl

Aventuri, aplicații de dating și bărbați haotici: relațiile sunt grele pentru Amanda. Deși a fost părăsită de jumătate dintre burlacii din Malmö, ea nu renunță. Din 11 septembrie.

Tyler Perry’s Beauty in Black: Sezonul 2

În timp ce preia frâiele imperiului Bellarie, Kimmie intră într-o teribilă luptă pentru putere cu familia, în care trădarea, lăcomia și pericolul pândesc la tot pasul. Din 11 septembrie.

Tyler Perry’s Beauty in Black: Sezonul 2 trailer

You and Everything Else

Două prietene din adolescență, pe care le leagă bunătatea, dar și tensiunile, se înstrăinează. După un timp una e pe moarte, iar celeilalte i se cere să-i fie aproape. Din 12 septembrie.

Maledictions

Într-un moment decisiv pentru cariera sa, unui guvernator îi dispare copilul. Prins între ambiție și secrete, trebuie să aleagă: politica sau siguranța fiicei lui? Disponibil din 12 septembrie pe Netflix.

1670- sezonul 2

Când o moarte subită deschide noi posibilități, Jan Paweł și familia sa rătăcită provoacă haos pentru a dovedi că au ceea ce trebuie pentru a ajunge în frunte. Din 17 septembrie.

1670- sezonul 2 trailer

Next Gen Chef

21 de chefi aspiranți luptă pentru titlul de „as al generației” și premiul de 500.000 de dolari într-un concurs acerb disputat la Institutul Culinar American. Din 17 septembrie.

Platonic – Blue Moon Hotel

Un necunoscut suav cu intenții ascunse ocupă o cameră, iar haosul și o iubire perversă pun stăpânire pe cele două surori trăsnite care lucrează la hotelul „Lună Albastră”. Din 18 septembrie.

Billioaires Bunker

Pe fondul unui conflict global fără precedent, niște miliardari se adăpostesc într-un buncăr de lux, unde reizbucnește o veche dușmănie între două familii. Din 19 septembrie.

Haunted Hotel

O mamă singură moștenește un hotel de la fratele ei decedat și se mută împreună cu fantoma lui binevoitoare și oaspeți pretențioși, ce nu pleacă niciodată. Din 19 septembrie.
DIN 19 SEPTEMBRIE

The Guest

Viața unui cuplu care încearcă să-și salveze căsnicia după o aventură este cuprinsă de haos când o femeie misterioasă din trecutul soției apare la aceștia acasă. Din 24 septembrie.

Wayward

Un polițist dintr-un orășel bănuiește că școala pentru adolescenți cu probleme și fondatoarea sa carismatică s-ar putea să nu fie ceea ce par. Din 25 septembrie.

House of Guinness

Conflictele mocnesc în familia Guinness în această dramă creată de Steven Knight (Peaky Blinders), cu Anthony Boyle și Louis Partridge în rolurile principale.

Descoperă și – Filme de acțiune – Top 40 cele mai bune filme de acțiune pe care nu trebuie să le ratezi

Filme noi pe Netflix în septembrie 2025

The Wrong Paris

Dawn crede că s-a înscris la o emisiune matrimonială în Paris, Franța, dar aterizează în Parisul din Texas. Ea face un plan de evadare, dar intervine atracția pentru un cowboy burlac. Din 12 septembrie.

Same Day With Someone

Prinsă într-o buclă temporală, o tânără trebuie să caute printre ruinele vieții sale cândva perfecte pentru a găsi cheia eliberării. Din 18 septembrie.

She Said Maybe

De la Hamburg la Istanbul: Mavi, o tânără crescută în Germania, descoperă că face parte dintr-o dinastie turcă bogată și intră într-o lume care îi pune la încercare relația. Din 19 septembrie.

French Lover

Un actor blazat întâlnește o chelneriță fără noroc în Paris și așa începe povestea lor de dragoste nesperată. Dar va supraviețui relația în lumina dură a reflectoarelor? French Lover este unul din noile filme disponibile pe Netflix din 26 septembrie.

Ruth & Boaz

O cântăreață talentată părăsește scena muzicală din Atlanta și o ia de la zero într-un orășel din Tennessee, unde găsește iubirea și un nou scop, dar nu scapă de trecut. Din 26 septembrie.

Filme documentare noi pe Netflix în septembrie 2025

Love con Revenge

Victimele escrocheriilor sentimentale își vor viața înapoi cu ajutorul lui Cecilie Fjellhøy, vizată în Escrocul de pe Tinder, și al detectivei private Brianne Joseph. Din 5 septembrie.

Aka Charlie Sheen

Charlie Sheen își spune povestea într-un documentar sincer, în două părți, despre ascensiunea la Hollywood, declinul său intens mediatizat și drumul spre redresare. Din 10 septembrie.

Aka Charlie Sheen trailer Netflix

Beauty and the Bester

A fost faimoasa doctoriță Nandipha implicată în evadarea din închisoare a lui Thabo Bester? Un documentar palpitant care explorează relația misterioasă dintre cei doi. Din 12 septembrie.

Filme românești pe Netflix în septembrie

Sirenele: Secretul Medalionului

Trei adolescente împovărate de secretul că sunt sirene fug de vânători, în căutarea unei insule mitice unde speră să renunțe la cozi.

Flavours of Romania: Sezonul 3

Sezonul 3 al seriei Flavours of Romania, care include de data aceasta și Republica Moldova, ne poartă mai adânc în inima celor două tări, oferind locații noi, muzică, tradiții și rețete delicioase.

Urmăriți-l pe prezentatorul Charlie Ottley în cea mai îndrăzneață aventură de până acum, o călătorie pe motocicletă prin peisajele uluitoare ale României și Moldovei, în care descoperă comori ascunse, secrete culturale și minuni naturale, degustând rețete exclusive, preparate de către cei mai renumiți bucătari.

Titluri licențiate pe Netflix în septembrie

  • Good Will Hunting
  • Amsterdam
  • Fast & Furious
  • Crazy Beautiful
  • The Conjuring 1 & 2
  • Mary, Queen of Scots

Sursă foto – Shutterstock.com

