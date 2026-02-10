Căsătoriți din anul 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din spațiul public românesc. De-a lungul timpului, ea nu a ezitat să vorbească despre relația lor, punând accent pe respect, echilibru și evoluție personală.

Recent, Adina Alberts a ales să împărtășească cu urmăritorii săi de pe Facebook câteva sfaturi despre ce înseamnă, în opinia ei, o relație de cuplu armonioasă, subliniind că micile alegeri zilnice pot face diferența pe termen lung.

Sfaturile Adinei Alberts pentru o relație de cuplu armonioasă

În postarea sa, Adina Alberts a enumerat cinci principii pe care le consideră esențiale într-o relație stabilă și echilibrată: „5 sfaturi pentru o relație de cuplu armonioasă:

1️⃣ Aveți dreptate amândoi… Dar pe rând. Uneori câștigi disputa. Alteori câștigi liniștea. Alege înțelept.😉

2️⃣ Spune «mulțumesc» și pentru lucrurile mici. Mai ales pentru cele pe care «le făcea oricum». Nimic nu e chiar «oricum».🎯

3️⃣ Faceți echipă, nu concurs între voi. Nu e «eu contra ta». E «noi contra problemei»… Chiar și când problema e telecomanda dispărută.🏅

4️⃣ Nu încerca să-ți schimbi partenerul. Nici la propriu și nici la figurat. O relație nu e un proiect DIY (Do It Yourself). Fii acolo pentru partener. Iubește-l mereu. Cu sau fără update-uri. 😄

5️⃣ Fii tu versiunea ta cea mai bună. Evoluează și strălucește fără să ții discursuri motivaționale la micul dejun. Crește pentru tine. Când partenerul vede cât de bine îți stă în varianta «upgrade», se va strădui și el să țină pasul. Evoluția e contagioasă. Nimeni nu vrea să rămână la versiunea 5.1 când partenerul e deja la 12.7.”

Căsnicia lor nu e numai lapte și miere

În 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă au devenit soț și soție. Ulterior, peste doar trei ani, a venit pe lume Briana, fiica lor. În 2023, ea a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu COVID-19, voia să dovedească faptul că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc. Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică.

Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.

