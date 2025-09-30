Shakira, în vârstă de 48 de ani, a urcat pe scena Global Citizen Festival din Central Park, New York, și a captivat publicul cu prezența și energia ei inconfundabilă. Artista columbiană a purtat o salopetă mulată și sexy, gri, care i-a evidențiat silueta impecabilă și posteriorul lucrat intens la sală. În ultima perioadă, Shakira a optat pentru ținute tinerești și îndrăznețe, care, împreună cu frumusețea ei naturală, îi conferă un aer mult mai tânăr.

De când s-a mutat în Miami în anul 2023, după despărțirea de fotbalistul spaniol Gerard Piqué, artista își crește singură cei doi fii, Milan (12 ani) și Sasha (10 ani). În prezent, Shakira nu are un iubit oficial, deși zvonurile din acest an au legat-o de actorul britanic Lucien Laviscount.

Cum se menține Shakira

Secretele siluetei ei impecabile sunt binecunoscute: dieta echilibrată bazată pe legume, fructe, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși, cinci mese mici pe zi și hidratarea atentă cu 2-2,5 litri de apă și ceaiuri din plante.

Antrenamentele variate – dans, cardio și pilates – completează rutina artistei, menținându-i forma fizică și energia la cote maxime.

