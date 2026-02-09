Tensiunile din lumea teatrului continuă să crească, după ce Ministerul Culturii a transmis noile instrucțiuni privind programul de lucru și pontajul obligatoriu pentru artiști. Silviu Biriș, actor al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, a vorbit, pentru Click!, despre măsura care îi obligă pe actori să își justifice orele de muncă după un program fix.

Silviu Biriș (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Nemulțumiți de noile reguli, artiștii au anunțat printr-un comunicat de presă că marți, 10 februarie 2026, de la ora 14:30, vor organiza un protest pașnic în fața Teatrului Național. Silviu Biriș (52 de ani) se numără printre cei care vor ieși în stradă, alături de colegii săi, pentru a-și exprima dezacordul față de această măsură.

„Mă asociez comunicatului de presă acordat de unul din sindicatul din TNB. Marți 10 februarie, ora 14.30, mă voi alătura și eu protestului colegilor de la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti!

De luni de zile angajații din cultură cer respect, cer concursuri corecte, cer predictibilitate, cer ca sectorul cultural (și așa aflat cu un picior în groapă) să fie ocolit de măsurile de austeritate, iar ceea ce primesc în schimb este fix pe dos”, a menționat Silviu Biriș.

Și a continuat: „Ultima măsură propusă de Ministerul Culturii este de-a dreptul jignitoare pentru angajații instituțiilor de spectacole, pentru că se pleacă de la presupunerea că noi cei care lucrăm acolo mințim în legătură cu propria activitate, că ne luăm banii degeaba, că dacă nu raportăm oră de oră ce facem în acele 8 ore de activitate înseamnă că nu ne merităm locul în acea instituție.

Mai lipsește doar ca premierul să vină și să ne să spună și nouă precum a afirmat cu nerușinare despre persoanele cu handicap „că fugim de muncă”! Așadar, dacă ești actor, spectator sau simplu cetățean care crede că în această societate Cultura merită mai mult decât primește acum, hai alături de noi la acest protest pașnic!”. 

„Acum, că avem în sfârșit de câțiva ani un salariu decent și contracte stabile, deranjăm”

Actorul explică faptul că situația a apărut în urma solicitărilor privind normarea strictă a activității din instituțiile publice de cultură, însă consideră că specificul muncii artistice face imposibilă aplicarea unui program rigid de opt ore pe zi. „Încă nu se știe care este adevăratul obiectiv al acestui artificiu de calcul. Cele 8 ore pe zi sunt calculul unor persoane străine de profesia noastră. Cele 8 ore pe zi nu vor eficientiza calitatea actului artistic, dimpotrivă. Au fost ani în care intram în teatru la 8 dimineața și ieșeam la 22.00 noaptea.

Repetam în subsoluri fără aerisire și lumină naturală. Pe salarii de mizerie. Acum, că avem în sfârșit de câțiva ani un salariu decent și contracte stabile, deranjăm. Chiar și acum repetăm în săli fără sursă de lumină naturală și fără aerisire pe colona de aer. Nu ne plângem, semnalăm doar decența”. 

Silviu Biriș subliniază că munca unui actor nu se rezumă la orele petrecute în repetiții sau pe scenă. Pregătirea unui rol presupune studiu individual, documentare, introspecție și un consum emoțional intens, care nu poate fi cuantificat în mod administrativ.

Ce spune Silviu Biriș despre epuizarea artiștilor

În plus, actorul a adus în discuție un subiect rar discutat public: epuizarea artiștilor. Programul încărcat, presiunea premierelor, repetițiile îndelungate și implicarea emoțională profundă pot duce la oboseală cronică, o realitate care, spune el, nu este suficient luată în considerare de autorități.

„Artistul muncește o lună, două, un an, la foc continuu. Apoi poate să intervină o perioadă de colaps, de epuizare fizică, lipsă de inspirație, etc… Rămâne să joace spectacolele din repertoriu până la o nouă premieră. Bugetul la cultură oricum e cel mai mic și asa l-au tăiat. Aveam trei săli și scoteam câte 6 premiere pe an.

Acum avem 5 săli si repetăm doar două spectacole. Iar cel mai grav este că vor să ne arate ca neeficienți, asta în condițiile în care Teatrul Național București aduce zilnic încasări de mii de euro. Noi lucrăm cu sufletele. Acesta este motivul pentru care mulți artiști mor de tineri sau foarte săraci. Pentru ei publicul și arta sunt totul! Deci sporurile de condiții grele, pe care le avem, nu sunt un moft. Mai rămâne să pună pe tot românul să descrie zilnic ce face”. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Lia Savonea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Premierul nu a făcut niciun fel de...”. Ce se întâmplă acum pe scena politică și de unde a plecat totul, de fapt. E fără precedent
Viva.ro
Lia Savonea, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Premierul nu a făcut niciun fel de...”. Ce se întâmplă acum pe scena politică și de unde a plecat totul, de fapt. E fără precedent
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Noua apă minerală „Dacia”, marca proprie pe care o lansează statul român. Cât costă o sticlă
Știri România 12:14
Noua apă minerală „Dacia”, marca proprie pe care o lansează statul român. Cât costă o sticlă
Ninsori, viscol și temperaturi de până la -14 grade. Harta celor 11 județe vizate de avertizarile meteo cod galben emise de ANM
Știri România 11:13
Ninsori, viscol și temperaturi de până la -14 grade. Harta celor 11 județe vizate de avertizarile meteo cod galben emise de ANM
Parteneri
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul.ro
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

De ce s-au mutat, de fapt, Gabriela și Dani Oțil cu chirie, în București. „A fost greu. Am făcut această schimbare”
Stiri Mondene 12:14
De ce s-au mutat, de fapt, Gabriela și Dani Oțil cu chirie, în București. „A fost greu. Am făcut această schimbare”
Nuntă reală la Super Bowl 2026. Pastorul a rostit câteva cuvinte în spaniolă, după care mirii s-au sărutat
Stiri Mondene 12:14
Nuntă reală la Super Bowl 2026. Pastorul a rostit câteva cuvinte în spaniolă, după care mirii s-au sărutat
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7.000 €
ObservatorNews.ro
Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7.000 €
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Politică 12:06
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute și votate luni în Senat: Educația, Apărarea și acordul UE-Mercosur
Politică 10:49
Trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute și votate luni în Senat: Educația, Apărarea și acordul UE-Mercosur
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă