Tensiunile din lumea teatrului continuă să crească, după ce Ministerul Culturii a transmis noile instrucțiuni privind programul de lucru și pontajul obligatoriu pentru artiști. Silviu Biriș, actor al Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, a vorbit, pentru Click!, despre măsura care îi obligă pe actori să își justifice orele de muncă după un program fix.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Nemulțumiți de noile reguli, artiștii au anunțat printr-un comunicat de presă că marți, 10 februarie 2026, de la ora 14:30, vor organiza un protest pașnic în fața Teatrului Național. Silviu Biriș (52 de ani) se numără printre cei care vor ieși în stradă, alături de colegii săi, pentru a-și exprima dezacordul față de această măsură.

„Mă asociez comunicatului de presă acordat de unul din sindicatul din TNB. Marți 10 februarie, ora 14.30, mă voi alătura și eu protestului colegilor de la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti!

De luni de zile angajații din cultură cer respect, cer concursuri corecte, cer predictibilitate, cer ca sectorul cultural (și așa aflat cu un picior în groapă) să fie ocolit de măsurile de austeritate, iar ceea ce primesc în schimb este fix pe dos”, a menționat Silviu Biriș.

Și a continuat: „Ultima măsură propusă de Ministerul Culturii este de-a dreptul jignitoare pentru angajații instituțiilor de spectacole, pentru că se pleacă de la presupunerea că noi cei care lucrăm acolo mințim în legătură cu propria activitate, că ne luăm banii degeaba, că dacă nu raportăm oră de oră ce facem în acele 8 ore de activitate înseamnă că nu ne merităm locul în acea instituție.

Mai lipsește doar ca premierul să vină și să ne să spună și nouă precum a afirmat cu nerușinare despre persoanele cu handicap „că fugim de muncă”! Așadar, dacă ești actor, spectator sau simplu cetățean care crede că în această societate Cultura merită mai mult decât primește acum, hai alături de noi la acest protest pașnic!”.

„Acum, că avem în sfârșit de câțiva ani un salariu decent și contracte stabile, deranjăm”

Actorul explică faptul că situația a apărut în urma solicitărilor privind normarea strictă a activității din instituțiile publice de cultură, însă consideră că specificul muncii artistice face imposibilă aplicarea unui program rigid de opt ore pe zi. „Încă nu se știe care este adevăratul obiectiv al acestui artificiu de calcul. Cele 8 ore pe zi sunt calculul unor persoane străine de profesia noastră. Cele 8 ore pe zi nu vor eficientiza calitatea actului artistic, dimpotrivă. Au fost ani în care intram în teatru la 8 dimineața și ieșeam la 22.00 noaptea.

Repetam în subsoluri fără aerisire și lumină naturală. Pe salarii de mizerie. Acum, că avem în sfârșit de câțiva ani un salariu decent și contracte stabile, deranjăm. Chiar și acum repetăm în săli fără sursă de lumină naturală și fără aerisire pe colona de aer. Nu ne plângem, semnalăm doar decența”.

Silviu Biriș subliniază că munca unui actor nu se rezumă la orele petrecute în repetiții sau pe scenă. Pregătirea unui rol presupune studiu individual, documentare, introspecție și un consum emoțional intens, care nu poate fi cuantificat în mod administrativ.

Ce spune Silviu Biriș despre epuizarea artiștilor

În plus, actorul a adus în discuție un subiect rar discutat public: epuizarea artiștilor. Programul încărcat, presiunea premierelor, repetițiile îndelungate și implicarea emoțională profundă pot duce la oboseală cronică, o realitate care, spune el, nu este suficient luată în considerare de autorități.

„Artistul muncește o lună, două, un an, la foc continuu. Apoi poate să intervină o perioadă de colaps, de epuizare fizică, lipsă de inspirație, etc… Rămâne să joace spectacolele din repertoriu până la o nouă premieră. Bugetul la cultură oricum e cel mai mic și asa l-au tăiat. Aveam trei săli și scoteam câte 6 premiere pe an.

Acum avem 5 săli si repetăm doar două spectacole. Iar cel mai grav este că vor să ne arate ca neeficienți, asta în condițiile în care Teatrul Național București aduce zilnic încasări de mii de euro. Noi lucrăm cu sufletele. Acesta este motivul pentru care mulți artiști mor de tineri sau foarte săraci. Pentru ei publicul și arta sunt totul! Deci sporurile de condiții grele, pe care le avem, nu sunt un moft. Mai rămâne să pună pe tot românul să descrie zilnic ce face”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE