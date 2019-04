„15 aprilie 2002, prima mea emisie la Antena 1, la pupitrul știrilor. Sunt fix 17 ani de atunci. Am copilărit ceva…? și, dacă mă gândesc la cât e de mobilă piața asta media, e chiar un record. Am mai spus-o, dacă n-am simțit să plec, înseamnă că mi-a fost bine aici. Am selectat câteva fotografii din acești 17 ani și îmi dau seama că au fost buni cu mine. Nu ușori, și cu dezamăgiri sau enervări, dar, dacă trag linie, e de bine. Și asta e cel mai important. Mulțumesc, ANTENA 1, pentru relația asta lungă și frumoasă! Și, mai ales, va mulțumesc vouă, celor de acasă, pentru că m-ați primit în sufletele voastre cu atâta căldură! ❤️”, a fost mesajul Simonei Gherghe.

Simona Gherghe a anunțat la începutul lunii martie, la „Acces Direct”, că va intra în concediu de maternitate, așa că se va retrage pentru o perioadă nedeterminată, din fața camerelor de filmat. Prezentatoarea tv va aduce în curând pe lume, un băiețel. La începutul anului, Simona Gherghe a anunțat cum se va numi băiețelul ei. „Şi la mine în familie sunt mulţi sărbătoriţi. La mulţi ani tata, care este Ioan, la mulţi ani, mămaie, care este Ioana… şi la mulţi ani, bebe! O să fie Ioan. Unul dintre nume este Ioan, ca să păstrăm tradiţia în familie”, a dezvăluit Simona Gherghe la „Acces Direct”.

