De Livia Lixandru,

„Ana are doi ani și șase luni și, da, are suzetă și da, are scutec! Nu am de gând să forțez absolut nimic, ritmul ei natural”, a spus Simona Gherghe.

Simona Gherghe a explica faptul că este convinsă de faptul că micuța ei va renunța la ambele atunci când va fi pregătită și că ea nu vrea să facă ceva în acest sens.

„Nu, oameni buni, nu este nicio rușine să vezi un copil, chiar și de trei ani – trei ani și ceva – purtând scutec sau suzetă”, a mai explicat Simona Gherghe, potrivit Spynews.

