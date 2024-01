Miliardarul și unul dintre moștenitorii imperiului Ferrari este foarte exigent atunci când vine vorba de bolizii de lux din garajul familiei. Romina a dezvăluit că nu are voie să conducă Ferrariul soțului ei.

„Eu nu am voie să-i ating Ferrariul. Dacă zgârii un Ferrari, atunci scade valoarea mașinii. De ce? Pentru că valoarea unui Ferrari ține de vopseaua originală. Așa că, noi, femeile, nu ne atingem de chestiile bărbaților.

Eu merg doar cu șofer. Dar să știți că nu prea merg cu Ferrari. Noi trăim o viață modestă. Spre exemplu, cu Ferrariul mergem doar sâmbăta. Eu mă preocup mai mult de treburile mele”, a spus Gingașu, la Pro TV.

„Cu mașinile mele am voie. Toate chestiile astea masculine, iaht, mașini scumpe ale bărbaților. Știți cum se spune: Dă-i Cezarului ce e al Cezarului. Nici el nu a condus Dacia noastră. Am avut șofer”, a mai spus Romina Gingașu, potrivit Cancan.

Romina Gingașu, în direct la Pro TV

Romina Gingașu, soția româncă a lui Piero Ferrari, moștenitorul a 10% din compania Ferrari, a uimit cu cea mai recentă apariție a sa, în direct la TV. Deși soțul ei are o avere de miliarde de euro, ea nu obișnuiește să poarte zilnic haine de la branduri de lux.

De șapte ani, Romina Gingașu, originară din Călărași, trăiește o poveste de iubire cu Piero Ferrari, fiul nelegitim al lui Enzo Ferrari. Omul de afaceri a fost recunoscut în final, fapt care i-a adus 10% din imperiul Ferrari. Românca și Piero Ferrari s-au căsătorit în 2021, în Capri, Italia.

La eveniment, surpriza cea mare a lui Piero Ferrari pentru mireasa lui a fost chiar unul dintre cei mai mari cântăreți internaționali, celebrul Al Bano. După eveniment, cei doi s-au stabilit în Italia, dar vin des și în România.

„Este primul meu interviu live”, a recunoscut soția miliardarului Piero Ferrari, care, provocată de Cătălin Măruță, a spus că ținuta pe care o poartă în emisiune nu depășește 100 de euro.

„Sunt îmbrăcată foarte simplu astăzi. Am avut foarte multe întâlniri, am aterizat ieri, zbor foarte mult zilele acestea, am venit 11 ore din vacanță, că am fost și noi în vacanță de Crăciun și de Revelion, apoi am aterizat în Italia, am venit în România, apoi înapoi în Italia, apoi două zile la Londra, apoi zile în Elveția, la Davos și vedem mai departe. (…)

95 de euro. Da, rochia mea este de pe AliExpress, 50 de euro, iar pantofii sunt Zara. Important este că eu mă simt bine, asta e cel mai important. Am avut întâlniri, am avut și alte interviuri și eu mă simt perfect așa. Deci spune 100 de euro, să nu fim chiar…”, a explicat Romina Gingașu.

