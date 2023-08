„Acest an a venit cu multe probleme și situații noi pentru mine. Consider că orice încercare este o provocare și o lecție de viață. Ca să finalizăm mai repede toate procesele prin care trec doi oameni într-un divorț, am hotărât să ne înțelegem în fața notarului. Nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă decizie, dar timpul va decide”, a dezvăluit coregrafa, potrivit Fanatik.

Isabel, fiica bebelușei dintr-o relație anterioară, locuiește împreună cu mama sa, iar Maxim, băiețelul, împreună cu tatăl.

„Îmi este foarte greu să pot avea acces la fiul meu. Și să fixez niște întâlniri care nu pot fi stabilite de comun acord. Asta pentru că fiecare are un program sau pentru că lăsăm totul la alegerea minorului.

Din păcate, fiul meu a renunțat la multe lucruri care înainte îi făceau mare plăcere: înotul, engleza, matematica mentală, astronomia, orele de balet, gimnastică sau dans contemporan.

Maxim este o fire foarte sportivă și dinamică. Are nevoie de provocări permanente. Sper să îi pot fi alături în toate deciziile și planurile pe care le are și să îl pot vedea mai des. Încerc să îi fiu aproape ca el să își continue activitățile pe care înainte le făcea cu drag. Și să îi ofer tot sprijinul meu. Ca acesta să fie fructificat este nevoie de doi părinți, nu doar de unul”, a dezvăluit bebelușa pentru sursa citată.

Oana Ioniță recunoaște că traversează o perioadă grea, însă speră că va trece cu bine peste ea, cu multă răbdare.

„Este o perioadă grea, mai ales ca mama mea întâmpină niște probleme de sănătate și încerc să îi fiu cât mai mult alături. Academia trece și ea prin schimbări permanente și trebuie să fiu prezentă. Să privesc cu interes situațiile în continuă schimbare de la cursurile și proiectele pe care le realizez. De curând m-am întors din tabăra pe care o organizez de șapte ani consecutiv. Acolo unde tinerii artiști dansatori se dezvolta artistic, socializează și crează amintiri de neuitat.

Isa și Max au participat cu implicare în toate activitățile și s-au simțit foarte bine. Sper ca în curând lucrurile să se liniștească în viața mea și aceste lecții de viață să mă conducă spre o mai bună versiune a mea”, a mai spus Oana Ioniță pentru sursa menționată mai sus.

