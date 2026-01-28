„Datorită sprijinului neîntrerupt al minunaților noștri membri SkyShowtime, am reușit să creștem și să continuăm să vă oferim seriale premiate, blockbustere și conținut original local, toate într-un singur loc”, este începutul anunțului făcut de celebra platformă de streaming.

Apoi, cei de la SkyShowtime afirmă că, începând cu data de 24 februarie 2026, prețul unui abonament lunar nu va mai fi de 8,99 euro pe lună, ci va crește la 9,99 euro pe lună.

„Ne actualizăm prețurile. Începând cu prima dată programată a facturării, la sau după data de 24 februarie 2026, prețul abonamentului SkyShowtime va face obiectul noii noastre structuri tarifare: Abonament Premium lunar – Preț actual: 8,99 € pe lună, Preț nou: 9,99 € pe lună. Dacă vă anulați abonamentul înainte de următoarea dată a facturării, aceste modificări nu vi se vor aplica”, este anunțul celor de la platforma de streaming.

SkyShowtime a dezvăluit și de ce crește prețurile.

„Ne concentrăm pe ceea ce contează cel mai mult: să vă oferim divertisment epic. Am mărit numărul de programe disponibile prin extinderea gamei cuprinzătoare de seriale originale marca SkyShowtime, coproducții și achiziții și continuăm să oferim seriale noi și în exclusivitate, precum și blockbustere de la unele dintre cele mai faimoase studiouri din lume.

De asemenea, am depus eforturi să îmbunătățim experiența clienților și experiența de vizionare, asigurându-ne că vă oferim poveștile pe care le iubiți în cel mai accesibil mod posibil. Nu am luat această decizie ușor. În acest mod, putem continua să investim în cele mai noi și mai bune seriale TV și filme, din genurile dumneavoastră preferate”, mai scrie în anunț.

Cei de la platforma de streaming au un mesaj și pentru abonații care au oferte promoționale active: „Reducerea va fi aplicată noului preț al abonamentului SkyShowtime (specificat mai sus) pe perioada de timp rămasă din oferta promoțională. Abonamentul va fi reînnoit automat la noul preț (specificat mai sus), cu excepția cazului în care hotărâți să îl anulați. Dacă beneficiați de o ofertă promoțională, dar ați plătit deja în avans pentru toată durata perioadei promoționale, deocamdată în cazul dumneavoastră nu se schimbă nimic. Modificarea prețului va intra în vigoare numai la sfârșitul perioadei promoționale”.

