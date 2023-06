Fiecare zi din luna de miere este de neuitat pentru Smiley și Gina Pistol. După nunta care a avut loc pe 27 mai, într-o locație de vis, cei doi au plecat în luna de miere, în sudul Franței. Cântărețul filmează activitățile pe care le are în vacanță, iar la un moment dat, furat de peisaj, el a pierdut-o pe Gina Pistol.

„Nu o găsesc pe Gina și stau și prost cu orientarea în spațiu. Cum s-a întâmplat asta? Stai să vezi! (…) Ziua a început liniștit, am hotărât să mergem până la mare, la o plajă sălbatică minunată, drumul superb, peisaje frumoase, vie peste tot, lavandă. Am ajuns la plajă, unde marea era agitată, bătea vântul, așa că nu era rost de stat pe acolo. Ne-am dus să vedem muzeul ornitologic, unde am văzut o mulțime de specii de păsări și pentru prima dată păsări flamingo, care nu erau așa roz cum vezi în filme. E mai roz Theo Rose decât păsările astea…”.

Theo Rose, care trebuie să nască din clipă în clipă, s-a amuzat teribil de filmarea făcută de colegul ei de la „Vocea României”. „Nu ești sănătos! Mă distrez maxim! Mai fă!”.

Și Smiley a continuat: „Și pentru că era aproape, am mers să vedem o cetate construită în anul 100 și ceva înainte de Hristos. După ce am dat o tură pe acolo, am pornit spre Gordes, un sătuc blocat în timp, dar care arăta impecabil. Aici s-a filmat și pentru Emily in Paris, dar și pentru a Good Year. Și cum ne plimbam noi pe străduțele înguste ale sătucului, iar eu eram fascinat de ce vedeam și filmam tot, m-am pierdut cu ochii în telefon și m-am pierdut și de Gina. Bă ești nebun? Nici la nuntă nu mi-au furat-o, să se fi întâmplat tocmai aici? O fi fugit? Am căutat și-n sus, și-n jos, și-n lung, și-n lat, Gina… nicăieri. O fi fost răpită de vreun balaur?”.

„Am încercat să o sun, dar nu era semnal”

Cântărețul a încercat să dea de soția lui, însă nu avea semnal la telefon. Într-un final, Smiley a găsit-o pe Gina Pistol la o cofetărie, unde servea o cafea și dulciuri.

„Am încercat să o sun, dar nu era semnal. Na belea acum. De la atâta căutare, mi-a scăzut glicemia și m-am dus repede la prima cofetărie. Când colo… Gina stătea relaxată la terasă și savura niște eugenia franțuzească. Mă cunoște bine, se vede treaba. Știa că tot la dulce trag”, a povestit Smiley, într-un video pe Instagram.

Cu gândul la Josephine

De pe Coasta de Azur, Smiley și Gina au ajuns în Provence, alte frumuseți pentru el și pentru aleasa inimii lui, dar și pentru cei ce urmăresc zilnic traseul celor doi. Totodată, Smiley și Gina au menționat că se gândesc la micuța Josephine, rămasă acasă, „de care ne e dor de când am plecat”, căreia i-au cumpărat deja câteva jucării artizanale.

