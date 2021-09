Sofia Vicoveanca împlinește 80 de ani. Dezvăluirile făcute de una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară

„Plec la Bucureșți azi. Nu-i problemă, e o zi normală. Mă rog la Dumnezeu să fie bine, îi mulțumesc pentru tot drumul pe care mi l-a dăruit, pentru că e un drum mai special. Merg înainte, cu speranța spre mai bine. Merg la băiat, la nepoate. Voi fi cu familia”, a declarat Sofia Vicoveanca pentru Click.

Spre deosebire de alți artiști, care au preferat să se retragă de pe scenă până la vârsta de 80 de ani, Sofia Vicoveanca se simte în putere și mărturisește că va face în continuare cee ace iubește mai mult.

„Da, încă mai țin pe picioare și încă îmi mai repet textele, că sunt tare multe. Și mai nou, văd că generația asta nouă își citește textele de pe telefoane, am înnebunit când am văzut. Este cumplit așa ceva, nu credeam că se poate. Bine, eu sunt formată pe alte vremuri.

Aveam la ansamblu normă de opt cântece noi pe stagiune. Cântece numai pe zona pe care o reprezentai, fără să treci hotarul, Botoșani, Neamț, Iași sau Bacău. Adică totul din zonă. Adevărul e că ne trăiau bătrânii, aveau cântecele lor.

Eu am avut noroc de zonă bogată în cântece și tradițiîi. Știți că eu am o poveste lungă, am fost refugiați, m-a crescut mama singură… Cred că Dumnezeu a avut grijă să îmi croiască un drum și îi mulțumesc, însă acum pare că mă laud, dar m-a făcut selectivă, mi-a plăcut și îmi place munca”, a declarat Sofia Vicoveanca pentru sursa citată.

