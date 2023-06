Emoțiile au fost mari la finala „Chefi la cuțite”, sezonul 11 atât pentru finaliștii Paul Tudosescu, Nina Hariton și Laurențiu Neamțu, cât și pentru jurații Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Totul a culminat cu victoria Ninei Hariton.

Sorin Bontea: „Nina mi-a oferit promisiunea că va ajunge în finală”

Cel mai bucuros a fost Sorin Bontea, concurenta din echipa lui a plecat cu trofeul show-ului culinar acasă. Într-o postare pe rețelele de socializare, celebrul bucătar a dezvăluit cât e de încântat că din cele 11 sezoane ale emisiunii, pe șase dintre ele el le-a câștigat.

„Nina m-a convins să-i ofer cuțitul de aur în audiții și mi-a oferit în schimb promisiunea că va ajunge în finală. Nu numai că s-a ținut de promisiune, dar a și câștigat finală și împreună cu ea și eu ?

Al 6-lea sezon câștigat din toate cele 11! ? Bravo, Nina, felicitări!!! Sunt mândru de tine! A fost un sezon roșu că focu, ne-a surâs norocu și altul decât 1 nu putea fi locu ?”, a transmis bucătarul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Viitorul sună bine? De ce tehno-politica și iluzia bulei întind până la rupere coarda democrației

Sorin Bontea a explodat de bucurie după ce a aflat că Nina Hariton, concurenta lui, e marea câștigătoare. Bucătarul și aceasta s-au urcat pe mese și au început să danseze.

Cine e Nina Hariton, câștigătoarea „Chefi la cuțite”, sezon 11

Nina Hariton are 31 de ani, este din Republica Moldova și locuiește la Paris de 8 ani. În preselecțiile „Chefi la cuțite”, ea a uimit cu preparatul ei, chefii au crezut că e creat de un bucătar cu experiență. În realitate, ea lucrează ca agent imobiliar.

Nina Hariton a urmat cursurile Facultății de Teatru din Galați, dar nu absolvit, deoarece a ales să plece în Franța, pentru a se muta cu soțul ei. Deși a lucrat 5 ani în restaurante renumite din Franța, Nina Hariton a fost nevoită să renunțe la bucătărie, din cauza programului încărcat și pentru a avea mai mult timp pentru copilul ei de 8 ani.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie.

Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții” , a spus la Antena 1 câștigătoarea de la „Chefi la cuțite”, sezonul 11.

Recomandări REPORTAJ. Rețeaua invizibilă a preoților români voluntari din diaspora. În nordul Danemarcei, preotul ține duminica slujbele ortodoxe, iar în timpul săptămânii sudează turbine eoliene marine

În preselecții, toți cei trei chefi i-au oferit cuțitul de aur, însă ea a ales să facă parte din echipa lui Sorin Bontea. „Dacă dumneavoastră îmi dați al treilea cuțit merg la dumneavoastră. Și mergem în finală, vă promit chef. Pentru că îmi doresc, am ambiție și pentru că am gust”, a promis Nina Hariton la momentul respectiv.

Playtech.ro România, amenințată de un cutremur uriaș! Un seismolog a făcut anunțul neașteptat

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Cristina Spătar, cadou de 2 milioane de euro de la soțul milionar: «De ziua mea, soțul m-a răsfățat cu...»

FANATIK.RO Ce subiecte au picat la matematică la Evaluarea Națională 2023. Așa puteai lua o notă foarte bună. Update

Știrileprotv.ro O femeie de 99 de ani a devenit virală după ce a oferit un sfat de viață. „Fă-ți ție o favoare, nu copiilor, nu lumii”

Observatornews.ro Subiectele la Evaluarea Națională 2023 - Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a 8-a la a doua probă scrisă a examenului

Orangesport.ro "Fotbalistul român" anunţat ca un star de Al-Ain a provocat furie: "Va polua imaginea clubului / Nu ne păcăliţi". Ce s-a întâmplat după transfer

Unica.ro Gilda Manolescu, din 'Maria, Mirabela', răpită și abuzată trei zile. Povestea tragică a actriței care a murit la 34 de ani