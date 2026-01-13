Între Călin Donca și Cristian Boureanu din echipa Faimoșilor de la Survivor România 2026 au apărut tensiuni încă din prima zi. Cei doi au avut schimburi dure de replici, în contextul în care echipa Faimoșilor a rămas fără adăpost de trei ori. La ultimul incident, Călin Donca s-a urcat pe acoperișul casei și l-a distrus complet.

Călin Donca, apărat de soție

Parcursul lui Călin Donca în competiție este urmărit atent de întreaga sa familie. Soția sa, Orianda Donca, susține că afaceristul nu este o persoană conflictuală, motiv pentru care consideră că acesta ar fi fost provocat de Cristian Boureanu încă din primele zile ale show-ului. â

Chiar dacă între cei doi a existat un conflict, Orianda Donca a precizat că îi susține pe toți participanții din competiție, inclusiv pe fostul politician. „Ne uităm cu mare plăcere împreună, toată familia. Îl susținem atât pe Călin, cât și pe ceilalți concurenți (…), chiar și pe domnul Boureanu (…)

Eu îl cunosc foarte bine (n.r. pe Călin Donca) și știu că este un om care construiește, nu care stârnește conflicte. Ceea ce s-a întâmplat este doar o diferență de opinie (…) Călin, în viața lui reală, este un om extraordinar (…) Din păcate, tensiunile au escaladat între ei (…) Imaginea în care Călin l-a împins a fost după câteva zile (…) Călin a vrut să oprească, într-un mod calm, diplomat”, a declarat Orianda Donca, la Spynews TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

„E foarte diplomat, mai ales undeva unde e filmat”

Atmosfera din tabăra Faimoșilor a devenit și mai tensionată în ediția precedentă, după ce Călin Donca a urcat pe acoperișul casei și l-a distrus, gest care a reaprins conflictul cu Cristian Boureanu. Întrebată despre acest comportament, soția afaceristului a mărturisit că nu își poate explica reacția lui.

„El nu este omul care să ridică mâna la cineva. E foarte diplomat, mai ales undeva unde este filmat. Adică, cu siguranță s-au întâmplat mai multe lucruri între ei (…) El nu a vrut să facă rău nimănui (…) Nu știu, asta nu pot să îmi explic (n.r. de ce Călin Donca s-a urcat pe acoperișul casei) O fi fost vreun motiv pentru care s-a urcat. Mă bucur că nu a căzut să se rănească mai tare”, a mai spus Orianda Donca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE