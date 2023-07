Liviu Teodorescu are o carieră impresionantă în industria muzicală, iar în anul 2021 s-a căsătorit cu partenera sa de viață, Iulia, după o relație de 11 ani. În urmă cu câteva ore a avut loc cel mai frumos moment din viața lor, iar primul lor copil a venit pe lume.

Pe una dintre rețelele de socializare, artistul a anunțat că soția sa a născut o fetiță perfect sănătoasă. Liviu Teodorescu a numit-o pe soția sa eroină.

„Sunt tată! Revin mâine cu detalii. E totul bine, fericirea pe care o simt acum este imensă. Iulia, ești o eroină, credeam că o cunosc bine pe femeia de lângă mine, dar se pare că ești mult mai mult decât știam eu, sunt copleșit. A fost o zi incredibilă. Te iubesc, Doamne”, a scris Liviu Teodorescu pe Instagram.

Fiica lui Liviu Teodorescu va purta numele bunicii sale

Liviu Teodorescu a dezvăluit în urmă cu aproximativ 4 luni că Iulia nu a avut o stare prea bună la începutul sarcinii, însă pe parcurs a început să se simtă mai bine. Fiica lor va purta același nume ca străbunica sa.

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta ad-hoc. Iulia a avut (n.r. – stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii! (…) Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea”, spunea Liviu Teodorescu în urmă cu câteva luni.

Povestea de iubire dintre Liviu Teodorescu și Iulia

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob s-au căsătorit în 2021, după 11 ani de relație. Artistul a făcut recent dezvăluiri interesante despre căsnicia lui.

„Mi se părea o chestie din aia: gata, ți-ai închis… te-ai căsătorit… ești legat de calorifer, dar să știi că nu este așa. Odată ce te maturizezi ca bărbat, cred și constați că femeia de lângă tine este cea pe care o iubești, nu mai ai nevoie de altceva. Căsătoria a venit ca o chestie normală pentru noi. Nu a fost ceva ce a venit cu niște angajamente în plus față de cele pe care ni le luaserăm deja.

A fost doar o oficializare, ca să zic așa, în fața prietenilor, în fața familiei. Este o chestie care putea să rămână confidențială la fel de bine, pentru noi, era același lucru“, a spus el în urmă cu ceva timp, pentru Fanatik.

Chiar la scurt timp după nuntă, cântărețul anunța că vrea să devină tată. „Suntem în lucru, lucrăm la asta! Mi-aș dori gemeni, am rezolva mulți dintr-o lovitură. Eventual să fie în placente separate, sau nu știu cum se numește, ca să nu semene. Am eu doi prieteni care sunt așa și zici că nu sunt gemeni. Sunt băiat și fată și nu seamănă deloc unul cu altul. Asta e situația ideală pentru mine. Și dacă seamănă, e perfect, nu e problemă, dar e o chestie așa de individualitate a fiecăruia!”, a declarat Liviu Teodorescu pentru Cancan.

