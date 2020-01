De Livia Lixandru,

Actorul a scris un mesaj pe contul său de Facebook, povestind exact ceea ce s-a întâmplat.

„Stăm 2 săptămâni în vacanță și ca să nu ne plictisim, am făcut o vizită “fulger” de 24 h la un spital local…Am cerut apă fiartă la 1 dimineață și mi-au adus la 4. Mi-au spus că se stricase fierbătorul.

La același spital am cerut un termometru la ora 4 și am primit “ciuciu” la ora 6. Asistenta a plecat din tură și a uitat sa transmita mai departe… După faza aceasta, aglomeratia de la Floreasca e păcălici. Un lucru frumos la acest spital era faptul că din ocean intrai direct in sala domnului urolog. Probabil aveau contract cu marinarii care isi faceau de cap în port.”, a scris George pe contul de Facebook.

Chiar dacă au avut probleme, George Burcea nu și-a pierdut simțul umorului. „Andreea mi-a spus că mergem in vacanta, dar de fapt am venit sa-i fac 1 milion de poze. M-a păcălit și de data asta.

Pentru următoarea vacanță îi cumpăr un Nokia 3310. N-am facut baie in ocean pentru că îmi e frică să nu mă ia valu”. Mă lupt cu o sticla de vin de 4 zile. Cred ca o sa-mi rămână și pentru ziua mea. Dacă doriți să vă aduc ceva de aici, vă dau ibanul in privat. Asa fac si eu bani de film”, a continuat actorul.

„Totuși, vacanța asta este foarte frumoasă pentru că suntem toți 4 – 24/24 și pentru că avem bufet suedez ❤️??” , a încheiat actorul.