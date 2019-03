Soțul Andreei Berecleanu, dezvăluiri despre primul său mariaj. „M-am căsătorit din primul an de facultate”

Medicul estetician Constantin Stan formează o familie perfectă alături de vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Constantin Stan însă a mai fost căsătorit. Despre primul său mariaj a făcut acesta declarații într-un interviu în emisiunea radio a Andreei Esca.

„M-am căsătorit din primul an de facultate, cu o colegă de la Medicină şi stăteam în cămin. Copiii n-au venit aşa de repede. Am plecat după nevastă, care era repartizată la Bacău. Acolo am rămas în oraş, făcând ortopedie. Eu mi-aş fi dorit încă de atunci să fac chirurgie generală-ortopedie plastică”, a spus Constantin Stan.

Acum, fiica sa, Andreea, are 36 de ani şi, la rândul ei, are o fetiţă, pe nume Ilinca.

„Sunt fericit că am o nepoată. Ca să fiu onest, a fost şi greu şi uşor să fiu tată, pentru că nu m-am implicat foarte mult, n-am putut să o fac. Fiica mea a avut bunici care au avut grijă de ea şi au crescut-o cu dragoste”, a afirmat el, potrivit okmagazine.ro.

Constantin Stan a vorbit și despre actuala sa soție, Andreea Berecleanu:

„Este ca şi cum ar fi dintotdeauna în viaţa mea. Când îi văd faţa, când mă uit la ea, la ce se întâmplă, aş putea spune că e de la început. Aş fi fost perfect dacă aş fi cunoscut-o pe Andreea Berecleanu la începutul vieţii mele”.

Despre copiii Andreei Berecleanu, Constantin Stan a afirmat:

„Ei sunt în viaţa mea de practic mai mult de jumătate din viaţa lor. Şi pentru mine este extraordinar. Trăiesc şi am trăit cu ei ceea ce nu am trăit cu propriul meu copil, pentru că atunci când Andreea era de vârsta lor, eu eram la specializare, la congrese… Şi mai este ceva special: altfel erau copiii adolescenţi de atunci şi altfel sunt copiii de acum. Şi sunt şi diferiţi, fată şi băiat, cu personalitatea lor puternică… Poziţia mea trebuie să fie nuanţată, eu trebuie nu să-l substitui pa tatăl lor, ci să fiu un prieten, un sfătuitor, un om care este alături de ei”.

Andreea Berecleanu, în vârstă de 43 de ani, este una dintre cele mai admirate prezentatoare de televiziune din România. Are doi copii superbi, Eva și Petru, din mariajul pe care l-a avut cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. În prezent, Andreea Berecleanu este căsătorită cu medicul estteician Constantin Stan.

