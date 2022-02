Când erau la începutul relației, Speak și Ștefania au rămas fără bani, după ce artistul a luat decizia să dea toți banii pe care îi avea pe o cameră de filmat. Sunt împreună de mai mulți ani și au trecut peste toate greutățile care au apărut de-a lungul timpului. Speak și Ștefania sunt de nedespărțit de când formează un cuplu.

„Când am cumpărat o cameră, am dat 130 de milioane. Erau toți banii pe care-i aveam. Am stat mult până i-am strâns, nu îți imagina. Abia i-am strâns. Asta acum 3 sau 4 ani”, a declarat Speak în cadrul podcastului lui Codin Maticiuc.

După mărturisirea făcută de iubitul ei, Ștefania a dezvăluit că la momentul respectiv mai aveau doar 50 de lei amândoi pentru o săptămână. Artista a mărturisit că a început să plângă la un moment dat, pentru că își dorea să mănânce ciocolată și nu avea bani să cumpere.

„Am rămas cu 50 de lei pentru o săptămână amândoi. Eu plângeam în zilele alea pentru că nu aveam bani să îmi iau o ciocolată”, a declarat Ștefania în cadrul podcastului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ștefania: „Nu știu câți bani am în cont”

Speak este cel care ține evidența banilor în relație. Cei doi au banii la comun pe firmă, însă au conturi personale separate. Artistul este mereu atent la cheltuieli, în timp ce iubita lui nu ține cont de cumpărăturile pe care le face.

„Muzica în România nu aduce bani. Dacă vrei să faci ceva premium trebuie să cheltui. (…) Avem conturi separate”, a spus Speak.

Ștefania a declarat că nu știe suma exactă pe care o are în cont, însă a recunoscut că nu are limite. „Eu voi fi milionară. Oamenii de acasă poate se gândesc că voi fi milionară în bani. La mine să fii milionară înseamnă să am cât să nu mă deranjeze că trăiesc. Eu nu pun limite. Libertatea de a face orice… (…) Tot ce înseamnă bani este la Ștefan. El are grijă. Eu nu vreau să știu cât am, pentru că asta înseamnă că aș putea să știu cât aș putea cheltui. Nu știu câți bani am în cont. Pot să estimez așa o sumă.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro O adolescentă vedetă pe Tiktok, hărțuită de un tânăr de 18 ani. Tatăl ei l-a împușcat mortal. ”L-am auzit și când am ridicat privirea era o gaură în ușă”

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Reghe, "prizonier" cu Anamaria Prodan! Femeia i-a interzis să facă un lucru normal în căsnicie: "Ce vrei tu, mă?"