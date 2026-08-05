Publicul a demonstrat o atracție clară pentru spectacolul vizual de înaltă fidelitate, mulți cinefili alegând să parcurgă distanțe considerabile pentru a viziona aceste producții în spații dotate cu tehnologii avansate precum 4DX sau IMAX: peste 130.000 de persoane au ales cinematografele din rețeaua Cinema City ca destinație de petrecere a timpului liber.

Performanța din weekendul de lansare marchează o bornă decisivă pentru sălile dotate cu tehnologie de vârf. Formatele imersive au reprezentat 50% din totalul biletelor vândute, înregistrând o dublare față de media obișnuită. Acest salt exprimă o tranziție clară a spectatorilor către experiențe care depășesc barierele vizionării clasice.

„Spider-Man: O nouă zi” a devenit cel mai de succes film cu super-eroi din istoria formatului 4DX, devenind cea mai de succes lansare din întregul univers Marvel în România.

Megaplexul Cinema City din AFI Cotroceni București a înregistrat cele mai mari cifre de audiență și rămâne locomotiva cinematografelor din România, demonstrând că publicul caută excelența tehnică și este pregătit să investească timp pentru a trăi un blockbuster la intensitate maximă.

„Acesta a fost un moment definitoriu și o reamintire puternică a atracției pe care experiența de cinema continuă să o exercite asupra publicului. Succesul filmelor «Spider-Man: O nouă zi» și «Odiseea» demonstrează că publicul alege tot mai des experiențele cinematografice premium. Fie că vorbim despre IMAX sau 4DX, spectatorii caută experiențe imersive pe care pur și simplu nu le pot recrea acasă.

În ultimii doi ani am investit consistent în rețeaua noastră, am extins formatele premium, am introdus proiecție laser de ultimă generație și am transformat cinematografele din întreaga regiune a Europei Centrale și de Est. Aceste rezultate arată că strategia noastră funcționează. Cinematograful este într-o continuă schimbare, iar Cinema City conduce cu mândrie această evoluție”, a spus Javier Sotomayor, președinte al Cineworld International.

Rezultatele impresionante de pe piața locală fac parte dintr-un fenomen global amplu. La nivel internațional, rețeaua a consemnat cel mai bun weekend din istoria recentă, generând peste 160 de milioane de dolari din vânzările globale de bilete și servicii conexe.

Perspectivele pentru perioada următoare rămân extrem de solide, fiind susținute de un calendar bogat în lansări majore și de apetitul în continuă creștere al spectatorilor pentru formatele cinematografice avansate.

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