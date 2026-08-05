În august 2025, România a produs puțin peste 4.000GWh energie electrică, conform datelor Insitutului Național de Statistică. A consumat peste 5.550GWh – 1.250 dintre ei au fost exporturi. Deci a avut nevoie de 1.550GWh importuri. Adică o treime.
După tipul de producție, centralele pe cărbune și pe gaz au generat 33% din producie. Hidrocentralele – 21,5%, centrala nuclear electrică – 24,12%, eolienele 9% iar fotovoltaicele -12,7%.

Cei mai mari consumatori sunt cei industriali, cu aproape 70% din consumul intern total.

Cel mai mare producător este Hidroelectrica — capacitatea sa totală ar putea alimenta toate gospodăriile din țară!
Conform celor mai recente date publicate de Transelectrica, la 1 august 2026, mixul energetic al României arăta aștfel:
(nu citesti tabelul, doar fraza de sub)

Hidroenergia este cea mai mare sursă instalată, urmată de eolian și fotovoltaic — surse regenerabile (hidro+eolian+solar+biomasă) însumează peste 70% din puterea netă instalată.

Perla Hidroelectrica este Porțile de Fier I, cea mai mare hidrocentrală din țară. Pe locul doi e centrala de la Cernavodă, administrate de Societatea Națională NuclearElectrica, ale cărei două reactoare nucleare acoperă 20% din țară, atunci când funcționează amândouă.

În acest moment, pe site-ul Transelectrica, harta energiei din România arde la roșu! La peste 38°C, consumul național sare de 7.000 de megawați – consum instaneu. Cât înseamnă asta? Că toată țara consumă simultan energia a peste 25 de milioane de aparate de aer condiționat!

Cine asigură acest uriaș consum? La prânz, soarele e rege: panourile fotovoltaice produc peste 30% din energie. Singurul reactor nuclear de la Cernavodă care e operațional livrează constant 12% din energia totală a țării, iar hidrocentralele și centralele pe gaz sau cărbune completează diferența.

Dar cine consumă cea mai multă energie? Nu doar frigiderele sau aerele condiționate din casele noaste. Marii giganți industriali, precum Alro Slatina, Liberty Galați și Azomureș, înghit cantități uriase. De exemplu, combinatul Alro Slatina, care e cel mai mare consumator individual, poate consuma la capacitate maximă cât 2 milioane de gospodării!

Ce se întâmplă însă atunci când e caniculă? Apare dubla criză! Seceta scade debitul Dunării și al râurilor, iar producția hidro se prăbușește. În același timp, milioanele de aparate de aer condiționat cresc imens consumul.

Ziua la prânz suntem salvați de panourile solare. Dar seara, când soarele apune și aparatele funcționează în continuare, apare un deficit uriaș. În acel moment, indicatorul „Sold de schimb” de pe Transelectrica trece pe roșu: devenim importatori și aducem peste 1.500 de megawați din țările vecine, pentru a nu rămâne în pană.

Sistemul energetic este ca o balanță sensibilă în fiecare secundă. Tu verifici vreodată cât consumă aparatele tale pe caniculă? Scrie-ne în comentarii și dă un follow ca să înțelegi cum funcționează România!

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