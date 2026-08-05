Florin Ristei pare să se bucure din plin de noua relație. Artistul a publicat, alături de iubita sa, imagini dintr-o zi petrecută la plajă, iar fotografiile au atras imediat atenția urmăritorilor din mediul online. Cei doi au fost surprinși într-o ipostază romantică, în timp ce se aflau în largul mării, iar imaginile au stârnit numeroase reacții.

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Florin Ristei formează un cuplu cu Ramona, în vârstă de 32 de ani. Cei doi petrec mult timp împreună și nu ezită să împărtășească uneori momente din relația lor. Recent, artistul și iubita lui au petrecut o zi la plajă. Ramona s-a așezat în brațele lui Florin Ristei, iar cei doi au ieșit în larg pe o saltea gonflabilă.

În timpul momentului petrecut pe apă, cei doi s-au fotografiat sărutându-se, imaginile fiind ulterior publicate pe rețelele de socializare. Fotografiile au fost apreciate de urmăritori și au alimentat comentariile despre relația artistului.

Cine este Ramona, noua iubită a lui Florin Ristei

Noua parteneră a lui Florin Ristei se numește Ramona și are 32 de ani. Ea nu este o prezență necunoscută pentru publicul monden, întrucât în trecut a avut o relație cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei.

În ultimele luni, Florin Ristei și Ramona au fost văzuți împreună în mai multe rânduri, iar relația lor pare să evolueze discret, dar constant.

Relațiile cunoscute ale artistului

De-a lungul timpului, Florin Ristei a preferat să își păstreze viața personală departe de atenția publicului. Totuși, în momentele în care relațiile sale au devenit serioase, artistul a ales să le facă publice.

Printre fostele sale partenere se numără Noemi Hedman, câștigătoare a emisiunii X Factor, alături de care a format un cuplu o perioadă. Ulterior, artistul a avut o relație cu Yasmin Awad, cunoscută publicului și din participarea la emisiunea Survivor. Cei doi s-au despărțit în urmă cu aproximativ un an.

În prezent, Florin Ristei pare să fi început un nou capitol în viața sentimentală, iar imaginile publicate din vacanță arată că artistul și Ramona se bucură de fiecare moment petrecut împreună.

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