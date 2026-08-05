Ce este Sindromul Clădirii Bolnave și cum se manifestă

„Sick Building Syndrome” sau Sindromul Clădirii Bolnave reprezintă un fenomen care este asociat calității necorespunzătoare a aerului din spațiile închise, dar și utilizării incorecte a sistemelor de climatizare.

Fenomenul este mai accentuat în zilele caniculare, deoarece oamenii stau tot mai mult în interior, acolo unde încearcă să se ferească de temperaturile extreme.

Prof. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, vicepreședinte al Societății Române de Pneumologie și prorector al UMF „Victor Babeș” din Timișoara, explică mecanismul prin care canicula accentuează această problemă de sănătate publică.

„Temperaturile ridicate determină oamenii să petreacă perioade tot mai lungi în încăperi climatizate, iar atunci când instalațiile de aer condiționat nu sunt întreținute corespunzător, aerul este prea uscat sau ventilația este insuficientă, pot apărea numeroase manifestări, de la iritații ale căilor respiratorii până la cefalee și stare de oboseală. Sick Building Syndrome nu este o boală în sine, ci un ansamblu de simptome. De cele mai multe ori, acestea se ameliorează după părăsirea clădirii, însă expunerea repetată poate afecta calitatea vieții și poate agrava afecțiile respiratorii preexistente”, avertizează prof. dr. Cristian Oancea.

Filtrele din aparatele de aer condiționat aduc un pericol invizibil

Un alt risc major pentru sănătate îl constituie filtrele necurățate ale sistemelor de climatizare și aer condiționat. În timp, acestea devin un mediu propice pentru dezvoltarea unor bacterii periculoase, dar și pentru acumularea de fungi, acarieni și polen, factori care pot declanșa sau agrava alergiile severe.

Medicul pneumolog subliniază că igienizarea periodica este obligatorie pentru a preveni pătrunderea microbilor în căile respiratorii.

„Nu doar temperatura contează, ci și calitatea aerului pe care îl respirăm. Filtrele instalațiilor de aer condiționat trebuie curățate sau înlocuite periodic pentru a preveni acumularea bacteriilor, fungilor, acarienilor și a altor particule care pot ajunge în căile respiratorii”, a mai explicat prof. dr. Cristian Oancea.

De ce este important să evităm diferențele mari de temperatură

Totodată, prof. Dr. Cristian Oancea mai atrage atenția și asupra diferențelor mari de temperatură și a explicat în detaliu motivul pentru care ar fi mai bine să le evităm. Stresul termic repetitiv favorizează deshidratarea și accentuează oboseala sau durerile de cap.

„La fel de important este să evităm diferențele foarte mari de temperatură. Trecerea repetată de la 18-20 de grade Celsius în interior la peste 35 de grade în exterior obligă organismul să își activeze permanent mecanismele de termoreglare.

Acest stres termic repetitiv favorizează deshidratarea, accentuează oboseala, durerile de cap și poate irita căile respiratorii, chiar și la persoanele care nu au afecțiuni pulmonare. De aceea, este important ca temperatura aparatului de aer condiționat să fie setată cu cel mult 6-8 grade Celsius sub temperatura exterioară”, spune prof. dr. Cristian Oancea.

Persoanele vulnerabile sunt predispuse la complicații grave

Expunerea repetată la aer condiționat și la schimbări bruște de temperatură poate afecta temporar mecanismele naturale de apărare ale căilor respiratorii. Uscarea mucoasei bronșice și încetinirea clearance-ului mucociliar reduc capacitatea organismului de a elimina particulele inhalate.

Acest lucru favorizează multiplicarea virusurilor respiratorii, precum rinovirusurile, virusurile gripale sau virusul sincițial respirator. Potrivit specialiștilor, grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă, pacienții cu boli pulmonare cronice sau cei cu imunitatea scăzută, riscă să dezvolte infecții respiratorii severe care pot necesita spitalizare.

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