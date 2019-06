Starea de sănătate a tatălui lui Catrinel Sandu s-a înrăutățit. „Au încercat să mă protejeze, dar ieri mi-au spus realitatea”

Tatăl lui Catrinel Sandu, Nicu, a fost operat de urgență în luna martie a acestui an. Zilele acestea, vedeta a revenit în țară din America și a mers imediat să-și vizitele părintele la spital, acolo unde acesta se află de peste nouă săptămâni.

Starea tatălui lui Catrinel Sandu s-a înrăutățit, după cum a explicat vedeta pentru click.ro.

„Din păcate, de marți, starea de sănătate a tatălui meu s-a schimbat în rău. De 3 zile este rău, medicii l-au reintubat. Vorbesc cu el, dar nu mai are nici o reacție. Echipa aceasta minunată de medici face tot ce se poate omenește, chiar trag de el, nimeni nu a renunțat.

Au încercat să mă protejeze, dar ieri mi-au spus realitatea. Sunt șanse 1 la sută! Asta am apreciat la medici, că se țin de această mică șansă, deși nu știu dacă alții ar fi procedat la fel. Sunt altfel oamenii de la Colentina. Și nu se comportă doar cu mine așa, ci cu toți pacienții. Sperăm la o minune, speranța moare ultima. Vreau să mai spun ceva. În tot acest timp, tata întreba tot timpul „când vine Catrinel?”. Își dorea să mă vadă, poate ca așa a fost destinul”, a declarat Catrinel Sandu.

„Totul a fost în parametri normali, iar săptămâna trecută, după ce am luat vacanță de la școala unde predau, am sosit în România. În prima zi când l-am văzut, tata a fost așa și așa, iar a doua zi avea parcă mai multă forță, a deschis ochii, am apucat să vorbim și să-i povestesc o groază de lucruri, mi-a demonstrat că e puternic, îi spuneam „hai, că trebuie să ajungem la nuntă”, pentru că el și-a dorit foarte mult lucrul ăsta. Ne-am susținut reciproc unul pe celălat, însă m-a pus atunci să îi promit că o să fiu tare și puternică, orice s-ar întâmpla. A avut un fel de a mă pregăti…”, a mai spus ea.

