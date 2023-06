În ediția 33 a emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 11, concurenții au primit misiunea de-a găti cu câte două gusturi. Echipa neagră a ales dulce și iute și a făcut o rețetă de vânătă prăjită și un desert.

Echipa roșie a primit acru și sărat și a ales să facă un mușchiuleț de porc în crustă de nuci cu două tipuri de piure și tartă sărată, iar echipa gri a avut umami și amar, combinație ce i-a determinat să mizeze pe mușchi de vită cu foie gras și piure de cartofi și andive caramelizate.

Victoria a mers la echipa neagră, așa că toți ceilalți concurenți au intrat la un duel în care s-au extras bilețele și fiecare concurent a dat unui rival o combinație de un vin cu un ingredient. Farfuriile au fost apoi degustate de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și astfel s-au acordat notele ce au decis ce concurent a părăsit competiția. În ediția 33 a emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 11 din 7 iunie 2023 au fost eliminați doi concurenți.

„Ca la judecată ești acolo!”, a zis George Borșaru, înainte ca Gina Pistol să înceapă să anunțe notele, potrivit Antena 1.

„A fost o zi grea. Roata nu a ținut cu voi, cu cei mai muilți dintre voi, dar nu pot să spun că nu v-ați descurcat”, a spus îndrăgita prezentatoare.

Apoi, rând pe rând, fiecare și-a aflat nota. Ultimii au fost Adriana Stănescu, Matthew Ehsanmehr și Stelian Nistor.

„Matthew trăiește foarte intens concursul ăsta, se vede că pune suflet și își dorește foarte mult”, a zis Sorin Bontea.

„N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a declarat Stelian Nistor la testimonial, după ce a fost eliminat.

„Așa a fost să fie, mi-am asumat. Pur și simplu am ales să merg pe ceea ce eu simt că vreau să fac și cum pot să fac. Asta mă bucură foarte tare, că am fost fair play până la ultima farfurie”, a mărturisit Adriana Stănescu, și ea eliminată în ediția 33 a emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 11.

„Îmi pare rău că pleacă Stelică și că nu a rămas mai mult. Stelică este exemplul foarte clar de un bucătar foarte bun executant, care reușește să facă cinste locului unde lucrează, care reușește să facă ceea ce i se spune și ceea ce i se cere. Nu e puțin să te tot cheme de atâta timp la același contract. Dar în momentul în care este pus în fața unor lucruri, de-a concepe farfurii, are dificultăți”, a zis Florin Dumitrescu.

„Adriana, din păcate, părăsește competiția. Ne-a ajutat cât a fost, dar din păcate jocul o greșeală așteaptă”, a zis Sorin Bontea.

„Îmi pare rău, Stelian. Știam că va fi lovitura finală pentru tine”, a zis Constantin Onuț la testimonial, referindu-se la faptul că el i-a ales celui eliminat combinația de vin și de ton, ca să-l încurce.

