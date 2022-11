Tot la capitolul YouTube, piesa se află în trending și pe plan internațional – #1 Moldova, #12 Germania și #13 Regatul Unit. Mai mult, piesa este #1 trending pe Shazam și pe #7 în topul căutărilor din România, fiind a doua cea mai cătată piesă românească.

De asemenea, „La nevedere” este #1 în iTunes România, #2 pe Apple Music România și #4 în Spotify România. Tot în acest timp, pe Tik Tok #andia este în top 3 hashtag-uri din România, iar #lanevedere numără peste 20 de milioane de vizualizări, cu peste 30.000 de videoclipuri create pe sunetul piesei.

„Nu am cuvinte să descriu bucuria pe care o am în suflet în acest moment. Sunt extrem de fericită că vă place piesa, că ați primit-o atât de frumos și nu pot decât să vă mulțumesc. Mesajele și susținerea voastră mă copleșesc. Much love!”, a declarat Andia.

Cine e Andia, artista în vârstă de 22 de ani

La trei ani de la lansarea pe piața muzicală românească, Andia a reușit să cucerească inimile a milioane de ascultători, precum și topurile muzicale de radio și televiziune. Artista a fost prezentă pe locul 1 în top Media Forest cu cinci dintre piesele pe care performează – Salcâmii, Retrograd, Slăbiciuni, Anotimpuri și Sfârșitul lumii.

