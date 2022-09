Într-o postare pe Facebook, Kira Hagi a dezvăluit că a încheiat filmările pentru un nou lungmetraj. „Tocmai s-au încheiat filmările pentru filmul «Enescu – Geniul şi Prinţesa», este un film despre viaţa şi iubirile compozitorului. După Martha Bibescu, am descoperit şi investigat cu această ocazie o (altă) femeie emblematică a perioadei interbelice.

Ce vreau să vă spun este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanţă, dar şi corespondent de război în Al Doilea Război Mondial. Urmăriţi pagina oficială a filmului pentru mai multe detalii. Eu una abia aştept premiera!”, a anunțat actriţa Kira Hagi, pe reţelele sociale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Pentru Click, ea a mărturisit că proiectul va avea debutul în 2023. „Momentan nu vorbesc despre film, a fost doar un teaser, e singurul meu proiect pe care îl promovez. La anul, la premieră voi spune mai multe. Din păcate, nu pot spune mai multe, pentru că personajul meu dă destul de multe informaţii despre poveste”.

Recomandări MApN s-a înțeles cu Lidl să mute un radar NATO, în favoarea unui depozit al lanțului de magazine. Dar un judecător n-a fost de acord

Acest proiect vine după ce Kira Hagi a interpretat rolul Marthei Bibescu în piesa de teatru „Martha și George”, de la Teatrul Nottara.

Are succes și în televiziune

Pe lângă cariera ei în actorie, Kira Hagi s-a lansat și în televiziune. Ea a început în urmă cu câteva luni să prezinte rubrica „Smart is the new cool”, difuzată pe postul de televiziune Aleph News, ce-i aparține lui Adrian Sârbu.

Scopul tinerei este de a aduce în prim-plan inițiative speciale ale tinerilor din țară. „Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o miniserie prin care sper să aduc în atenția tuturor tinerii deștepți din România, care schimbă lumea în bine! Aștept opiniile voastre, dar și mesaje dacă știți astfel de oameni talentați, care fac performanță în orice domeniu!”, a spus Kira Hagi la vremea respectivă.

Foto: Facebook Kira Hagi

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Uluitor ce a făcut echipa Rusiei în ziua în care Vladimir Putin a anunțat mobilizarea a 300.000 de oameni

Playtech.ro ȘOC! Confesiunea Reginei Elisabeta pe patul de moarte. ULUITOR ce i-a spus unui preot

Viva.ro Dana Budeanu: „Bă, Bianca. Tu ai mai fost și cu cocalari. Nu e vreo rușine” Detaliul uluitor pe care blondina l-a făcut public despre Dana: „Dacă m-ai pune să...”

Observatornews.ro Noi detalii despre propunerile obscene făcute de Visarion Alexa în biserică: ''Mă scana din priviri, a făcut apropouri legate de viaţa mea sexuală''

Știrileprotv.ro Euro a căzut după anunțul lui Putin privind mobilizarea militară parțială. Ce monedă a crescut

FANATIK.RO La 7 ani de la moartea lui Vadim Tudor, fiica sa a făcut anunţul: “Suntem într-un stadiu avansat”

Orangesport.ro ALERTĂ! Ruşii ar urma să scape de mai multe sancţiuni până la finalul anului: ”Se naşte ideea de a deschide uşile pentru Rusia şi Belarus”

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2022. Balanțele se pot bucura de pe acum de faptul că soarele va ieși și pe strada lor, începând de mâine

PUBLICITATE Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402): device-ul de care nu vei dori să te desprinzi