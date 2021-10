Este o actriță talentată, care până la vârsta de 25 se poate mândri cu multe reușite. Fiica fostului mare fotbalist Gică Hagi și-a deschis prima expoziție de pictură, a jucat în multe filme și a avut apariții numeroase pe scena teatrului românesc, iar acum își face debutul și în televiziune.

Kira Hagi a început să prezinte rubrica „Smart is the new cool”, difuzată pe postul de televiziune Aleph News ce-i aparține lui Adrian Sârbu. Scopul tinerei este de a aduce în prim-plan inițiative speciale ale tinerilor din țară.

„Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o mini serie prin care sper să aduc în atenția tuturor, tinerii deștepți din România, care schimbă lumea în bine! Aștept opiniile voastre, dar și mesaje dacă știți astfel de oameni talentați, care fac performanță în orice domeniu!”, a spus Kira Hagi.

Vineri, 22 octombrie, la Aleph News a fost prezentat „Herculane Project”, proiectul aparţine unor tineri arhitecţi şi urbanişti, care încearcă să reabiliteze o clădire istorică aflată în staţiunea balneară Băile Herculane. Kira Hagi va putea fi văzută în fiecare vineri pe micul ecran.

Kira Hagi a vrut să se mute în America

Fiica lui Gică Hagi a studiat în America, însă dorul de familie a făcut-o să se întoarcă în România. Recent, Kira Hagi a vorbit în cadrul unui interviu despre dorința sa de a trăi visul american.

„Părinții au fost mentori și pentru mine prin felul lor de a fi și prin faptul că s-au dedicat meseriei. Acest lucru a fost foarte important pentru mine. Eu am vrut să plec în America de la 14 ani și am avut visul acesta, să trăiesc visul american. Da, eu nu voiam să mă întorc. Îmi doream foarte mult să lucrez în lumea filmului, în cinematografie, și, desigur, industria cinematografică în America este imensă. Lucrul acesta m-a motivat, că doresc cu adevărat să lucrez în America”, a spus tânăra actriță.

