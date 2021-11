După aparițiile la cele mai importante evenimente de film, după rolurile sale în producții de mare succes, Mădălina Ghenea are din nou cu ce să se laude. Actrița în vârstă de 34 de ani, mamă a unei fetițe, are o carieră în plină ascensiune. Odată cu rolul său din mult aşteptatul film „House of Gucci”, în care apare la braţul lui Al Pacino, vedeta are parte de notorietate la nivel internațional.

Astfel, Mădălina Ghenea a apărut pe coperta revistei „Grazia”, ediţia mexicană, unde a realizat un pictorial special, dar și un interviu în care povestește despre experiența în filmul „House of Gucci”, ca Sophia Loren, căci acesta este personajul pe care îl interpretează.

Pentru acest nou proiect, Mădălina Ghenea a călătorit în Mexic și s-a lăsat fotografiată în Centro Ceremonial Otomi, o copie a unui amfiteatru aztec.

Pentru ședința foto, Mădălina a îmbrăcat creații ale casei de modă Gucci. În interviu, actrița a vorbit despre filmul care va fi lansat în curând, dar și despre reușitele ei în carieră. „Când îţi dai seama de oportunităţile pe care le ai, ştii că eşti binecuvântată, că ai avut norocul de-a face ceea ce-ţi place, în timp ce în alte părţi ale lumii sunt femei cărora nu li se permite nici să asculte muzică…”, a dezvăluit ea în interviu, conform okmagazine.ro.

Românca din filmul „House of Gucci”

Pe lângă numele mari de la Hollywood care joacă în film, o româncă face furori. Mădălina Ghenea a făcut declarații despre filmul „House of Gucci”, cel în care joacă rolul Sophiei Loren.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri.

Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️! Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram.

