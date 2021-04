Acum patru luni de zile a fost internat în spital, fiind infectat cu coronavirus. Gabriel Dorobanțu a afirmat că a fost la un pas de moarte, dar medicii l-au salvat. A doua cumpănă a fost pierderea mamei. Aceasta s-a stins din viață la doar câteva zile după ce el a fost externat din spital.

„Am avut Covid, am fost spitalizat, am fost într-o situație disperată, am fost la un pas de moarte. M-au ajutat asistentele și medicii să reînviu. Tratamentul a fost bun și m-am făcut bine. Dar, la 10 zile după externare, a murit mama.

Au fost două mari cumpene, am crezut că nu voi mai putea cânta, din cauza problemelor mari respiratorii. Eu cred că sunt un om puternic. Ajunsesem la 65 de kilograme în timpul spitalizării. Mă îngrozea că nu mai puteam să fac gimnastică, mă îngrozea că nu mai puteam să cânt, că obosesc dacă urc până în dormitor. M-a îngrozit că nu puteam să o îngrijesc pe mama când era muribundă. După ce mergeam să îi dau un pahar cu apă, trebuia să mă așez să mă odihnesc pe un fotoliu. Sunt experiențe teribile prin care treci prin viață pe care n-ai mai vrea să le ai. Nu că te face luptător, dar așa e viața, nu ai ce face. Depinde cum gândești, de liniștea ta interioară pe care trebuie să o ai”, a povestit cântărețul în emisiunea „Acces Direct”, de pe Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Artistul avea o relație specială cu mama sa, mereu aceasta l-a sprijinit, tot ea fiind omul care îl critica cel mai des.

„Pe mama nu puteam să o las într-o garsonieră și să o vizitez doar de Crăciun și de Paște. La noi nu exista așa ceva. Mama era un foarte bun observator al vieții mele artistice. Era singura care mă critica, care mă enerva, mi se părea că ea nu înțelege și nu știe ce înseamnă să fii artist, dar probabil că tot ce-mi spunea era adevărat”, a mai adăugat Gabriel Dorobanțu în aceeași emisiune.

Citeşte şi:

Quo Vadis, România? „În țara asta există oameni specializați și talent pentru a lucra la cel mai înalt nivel”

INTERVIU | Politologul Alina Mungiu-Pippidi: „Nu poți pune Armata să convingă lumea să nu meargă la petreceri”

Aproape 3.500 de infectări și 135 de decese COVID în ultimele 24 de ore. Crește numărul pacienților de la ATI

PARTENERI - GSP.RO Cum se ascundea Marica cu amantele! Ilinca Vandici, dezvăluiri incredibile

Playtech.ro Liviu Dragnea, ELIBERAT din închisoare?! Veste de ultimă oră, ce se întâmplă

Observatornews.ro LIVE, acum. Ediție specială observatornews.ro: Funeraliile Prințului Philip. Sicriul Ducelui de Edinburgh, dus spre capelă

HOROSCOP Horoscop 17 aprilie 2021. Peștii beneficiează de o formă de protecție care nu se manifestă cum vor ei

Știrileprotv.ro Directorul Pfizer a făcut un anunț așteptat de toată lumea

Telekomsport Gigi Becali a trimis 9,3 milioane de euro în conturile unui club din România

PUBLICITATE Află cât de profitabile sunt economiile tale (PUBLICITATE)