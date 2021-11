Summer Well 2022, al treilea festival anunțat pentru anul următor. Când și unde va avea loc

Tot ei promit pentru cea de-a unsprezecea ediție a Summer Well multe scene, un line-up surprinzător, o scenă hip-hop mai mare și after party-uri cu nume mari ale muzicii electronice.

Artiști la Summer Well 2022

Prima trupă anunțată care va cânta la Summer Well 2022 este Arctic Monkeys. „Facem în fiecare an eforturi să aducem în premieră artiști importanți pe scenele festivalului. Faptul că Arctic Monkeys vor cânta anul viitor la Summer Well reprezintă un eveniment muzical major al verii viitoare și răspunsul la cerințele venite de-a lungul anilor din partea publicului nostru. În orice sondaj pe care l-am făcut în ultimii ani, Arctic Monkeys au fost mereu artiștii de pe primul loc în topul preferințelor.”, a transmis John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Pe parcursul timpului, organizatorii vor anunța care sunt ceilalți artiști care vor concerta la Domeniul Știrbey din Buftea, între 12-14 august 2022.

Bilete la Summer Well 2022

Primele abonamente au fost deja puse în vânzare. Ele pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 375 Lei + taxe de booking pentru o perioadă limitată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cum a fost la Summer Well 2021

Summer Well 2021 a debutat joi, 12 august 2021, cu un eveniment exclusiv: show-ul de lansare a noului album Golan. Zilele de 13 și 14 august au adus pe scenele Summer Well nume internaționale importante precum: Woodkid, Balthazar, Modeselektor (live), LImperatrice, Lola Marsh, Fatoumata Diawara, alături de o serie de artiști locali: The Kryptonite Sparks, Dimitris Bats și Hip Hop La Feminin.

Night Picnic a avut loc în ziua de duminică, pe 15 august, când pe scenă a urcat Orchestra Simfonică București.

Citeşte şi:

Dezvăluirile făcute de Ștefan Bănică jr despre părinții lui. Tatăl a fost celebru, dar mama duce o viață discretă. „Ea e sprijinul din umbră”

FOTO. Scene erotice filmate în clădirea Observatorului Astronomic din București

Codin Maticiuc a scris o carte despre Nuțu Cămătaru. „5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori”

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a cumpărat două televiziuni din România! Primele declarații

Playtech.ro ȘOC! Ce lovitură pentru fata lui Dan Diaconescu! HALUCINANT ce a făcut

Observatornews.ro "Nu am mai văzut așa ceva!". 45 de copii și tineri au murit carbonizați în autobuzul făcut scrum în Bulgaria. Câțiva pasageri au scăpat sărind pe geam

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2021. Peștii traversează un moment bun, se bucură de apreciere în grupul din care fac parte

Știrileprotv.ro Dosar de crimă pentru accidentul în care o camionetă a fost zdrobită între două tiruri și un om a murit. Cum s-a produs accidentul. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Telekomsport Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE Styling-ul din serialul Arcane, inspirat din jocul League of Legends