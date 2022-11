„West Side Christmas Market”, parcul tematic de Crăciun organizat de UNTOLD Universe în colaborare cu Primăria Sectorului 6 a Municipiului București se va deschide vineri, 25 noiembrie, ora 18:00, în Parcul Drumul Taberei. De pe 25 noiembrie până în data de 27 decembrie,„West Side Christmas Market” va fi locul preferat de întâlnire atât al bucureștenilor, cât și al celor care se vor afla în vizită în capitală. „West Side Christmas Market” nu va fi un simplu parc tematic de Crăciun, ci va fi locul în care sărbătorile de iarnă vor prinde un nou sens.

Atât copiii, cât și adulții se vor putea bucura de momente artistice, ateliere și activități gândite special pentru fiecare categorie de vârstă în parte, de cele mai gustoase preparate tradiționale și vor putea admira bradul de Crăciun. Pe lângă activitățile tradiționale de Crăciun, organizatorii vor întreține spiritul sărbătorilor cu alte momentele unice pe care vizitatorii le pot trăi alături de prieteni și familie.

Pe lângă patinoarul și caruselul din parcul tematic, vizitatorii pot găsi și o căsuță poștală specială unde pot lăsa scrisoarea pentru Moș Crăciun. În ajunul Crăciunului, se va organiza o extragere, iar câștigătorului i se va îndeplini dorința.

Organizatorii aduc cea mai mare perdea de lumini decorativă din România

Una din surprizele pe care organizatorii le-au pregătit pentru această ediție va fi perdeaua de lumini care va îmbrăca podul suspendat din parcul Drumul Taberei. Perdeaua de lumini va fi cea mai mare perdea decorativă din România, cu o lungime de peste 100 m, fiind suspendată la o înălțime de până la 50 m. În realizarea acestei instalații luminoase, organizatorii lucrează cu o companie internațională care operează astfel de instalații în Asia, Țările Nordice și SUA. Printre cele mai emblematice locații în care compania instalează decorațiuni similare cu perdeaua din Parcul Drumul Taberei, amintim Rockefeller Center, New York.

Conceptul parcului tematic „West Side Christmas Market”

Conceptul pentru „West Side Christmas Market” este unul original, dezvoltat de echipa de creație UNTOLD Universe. Astfel, personajele ce apar în povestea de Crăciun se alătură universului creativ UNTOLD, construit în ultimii 8 ani de zile. „West Side Christmas Market” este locul magic unde prinde viață spiritul sărbătorilor de iarnă și locul în care o echipă formată din cei mai pricepuți elfi, o domnișoară ambițioasă și un bucătar entuziast pregătesc împreună Crăciunul.

Cookie este o domnișoară ambițioasă și exagerat de organizată care se asigură că toate lucrurile mici care fac Crăciunul să fie Crăciun sunt pregătite în cel mai mic detaliu. Ea este cea mai tânără din echipă, este coordonatoarea elfilor, știe cum trebuie să arate totul la final. A început cu organizarea de evenimente ca un job de iarnă, dar a descoperit că vrea să ducă asta la alt nivel, nu doar un hobby, ci o carieră.

Bucătarul este un tânăr entuziast care a moștenit cartea de bucate a Doamnei Crăciun. El este cel care respectă mâncarea tradițională, știe toate nuanțele gastronomice românești, precum și rețetele internaționale de Crăciun. Are totuși un singur defect: nu știe să gătească pentru un număr mic de oameni. Așa a ajuns în parcul nostru tematic. Aceste personajele îi vor întâmpina pe toți cei care vor trece pragul celui mai așteptat târg de sărbători din București.

Edy Chereji, co-fondator UNTOLD: „Universul UNTOLD se extinde cu o experiență dedicată sărbătorilor de iarnă. Pentru prima dată, timp de o lună, parte din magia festivalurilor UNTOLD și Neversea va fi prezentă în București. Pe lângă atracțiile specifice unui târg de Crăciun, am dezvoltat și un concept original care include personaje și povești ce vor fi descoperite din 25 noiembrie până pe 27 decembrie. Prin amenajare, concept și atracții, locul va fi ideal pentru întreaga familie și va atrage, fără îndoială, vizitatori din toată țara. Bucureștenii merită un proiect elegant, gândit la standardele și experiența noastră, care se va dezvolta de la an la an, astfel încât capitala României să devină o destinație de tradiție în perioada sărbătorilor de iarnă.”

Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București: „În Sectorul 6 nu există o zonă centrală, nu există piațete largi, dar avem Parcul Drumul Taberei care, datorită cuvei lacului, este foarte potrivit pentru un astfel de eve-niment. Ceea ce organizăm în acest an este o premieră pentru România: să facem un târg de Crăciun la un standard de calitate foarte înalt, cu un concept creativ original, care să nu ne coste nimic. În plus, este un proiect care se autofinanțează, de calitate, organizat chiar în comunitate. Îmi plac foarte mult târgurile de Crăciun. Mergând cu familia în alte țări, vedeam diferența dintre acele târguri cu ștaif și atmosfera de bâlci regăsită la noi. Asta ne dorim, să depășim atmosfera de bâlci, să aducem spectacole frumoase, edu-cative, pentru copii, adolescenți și familii. O rugăminte am pentru oamenii care vor veni la târgul nostru: să nu vină cu mașinile, pentru că nu vor avea unde să parcheze! Să utilizeze transportul în comun, care este punctual și mult mai curat, precum și metroul, care e nou-nouț. Au posibilități de transport eficient din toate părțile capitalei.”

Program „WEST SIDE CHRISTMAS MARKET”

Parcul tematic de Crăciun ,,West Side Christmas Market” își va deschide porțile după cum urmează:

– de luni până joi, deschis între orele 12:00 și 22:00.

– în weekend, deschis între orele 12:00 și 23:00.

– joi, 30 noiembrie, și vineri, 1 decembrie, parcul va fi deschis de la ora 12:00 până la ora 23:00.

– accesul la patinoarul din parc se va putea face separat, în oricare dintre zile, începând cu ora 10:00.

Proiectul este organizat de grupul UNTOLD Universe și este finanțat în totalitate din fonduri private. Târgul de Crăciun va activa în Parcul Drumul Taberei, în baza unui contract de închiriere de spațiu semnat cu Primăria Sectorului 6. Partener media: Magic FM. Accesul în „West Side Christmas Market va fi gratuit.

