Nadia Comăneci are un singur tatuaj, făcut la vârsta de 62 de ani, în 2023. Fosta gimnastă a ales un desen discret, amplasat deasupra gleznei drepte, care trimite direct la unul dintre cele mai importante momente din cariera sa.

Nadia Comăneci nu și-a făcut tatuaje în perioada în care concura, însă a ales să își marcheze permanent pe piele un moment important din cariera sa la mai bine de patru decenii de la performanța de la Montreal.

În 2023, la vârsta de 62 de ani, fosta gimnastă și-a făcut primul și, până în prezent, singurul tatuaj. Desenul este amplasat discret, deasupra gleznei piciorului drept, și combină cercurile olimpice cu cifra 1.00.

Alegerea nu a fost întâmplătoare. Cifra face trimitere la nota care a rămas în istoria Jocurilor Olimpice din 1976, chiar dacă pe tabela de la Montreal nu a apărut, de fapt, „10.00”.

Fiul său a inspirat-o să își facă un tatuaj

Decizia Nadiei Comăneci a venit după ce fiul său, Dylan, a împlinit 18 ani și a ales să își facă un tatuaj. Momentul a determinat-o pe fosta campioană să se gândească la un simbol pe care și l-ar dori permanent pe piele. Pentru ea, alegerea a fost legată de una dintre cele mai importante amintiri din carieră.

„Am un adolescent care a decis să-și facă un tatuaj la 18 ani. M-am gândit că ar trebui să-mi fac și eu unul, cu ceva care înseamnă foarte mult pentru mine”, a povestit Nadia Comăneci. În locul unui desen ales doar pentru aspect, fosta gimnastă a optat pentru un simbol care îi amintește de momentul în care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

De ce a ales „1.00”

Tatuajul Nadiei Comăneci nu conține cifra 10, ci 1.00, exact forma în care nota a apărut pe tabela electronică de la Jocurile Olimpice de la Montreal.

„Nu am vrut să pun doar cercurile olimpice, ci și ceva personal. Așa am ales 1.00, scorul care nu a ilustrat inițial un 10. Am simțit că este ceva unic”, a explicat ea într-un interviu acordat pentru Antena 1. Alegerea cifrei reproduce astfel imaginea care a făcut înconjurul lumii în 1976.

Ce s-a întâmplat pe 18 iulie 1976

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci avea doar 14 ani când a concurat la Jocurile Olimpice de la Montreal.