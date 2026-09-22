Oamenii câștigă și 15.000 de dolari prin vânzarea imaginii lor către producători de conținut AI, relatează South China Morning Post. Platformele digitale facilitează utilizarea chipurilor în reclame și jocuri.

Un număr tot mai mare de platforme digitale din China permite utilizatorilor să își licențieze chipurile pentru utilizarea în conținut generat de inteligența artificială, cum ar fi clipuri scurte, reclame și jocuri.

Aceste platforme conectează persoanele obișnuite cu creatorii de conținut, oferindu-le șansa de a câștiga între 7.000 și 15.000 de dolari americani.

Conform National Business Daily, de la începutul lunii aprilie, tranzacțiile private de vânzare a chipurilor, care erau anterior limitate la grupuri de chat din industria filmului și televiziunii, au migrat către platforme publice.

Un exemplu notabil este povestea unui angajat bancar care a câștigat aproape 2.500 de yuani (aproximativ 370 de dolari americani) în doar trei zile, după ce o companie de publicitate i-a achiziționat portretul de șapte ori.

Printre platformele de top se află Yuanxiang Xinsheng, cu sediul în Shenzhen, care și-a lansat serviciul în luna mai.

Utilizatorii pot specifica termeni precum durata de utilizare, conținutul interzis și drepturile de adaptare secundară, taxele de autorizare variind de la 50 de yuani (7 dolari) la 99.999 de yuani (15.000 de dolari).

Platforma permite utilizatorilor să își creeze „profiluri de actori digitali” după ce trec printr-un proces de înregistrare și verificare a identității.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, pe nume Chen, percepe 99 de yuani (15 dolari) pentru o singură utilizare a feței sale, permițând aparițiile în producții romantice și cu tematică familială, respingând în același timp conținutul horror și cel sexual explicit.

O altă platformă, Xinzhua, lansată în Chengdu în aprilie, oferă aproximativ 370 de profiluri de actori digitali, cu taxe cuprinse între 500 de yuani (75 de dolari) și 6.000 de yuani (900 de dolari).

Clasifică autorizarea în funcție de scenariile de utilizare, inclusiv reclame de televiziune (TVC), modelling, filme, animație și jocuri.

Cel mai frecvent utilizat actor digital al platformei este o femeie pe nume Lin, ale cărei patru opțiuni de autorizare costă fiecare 500 de yuani (75 de dolari).

Profilul ei permite apariții în roluri care implică personaje negative, ținute revelatoare, identități străine și scene cu moartea.

Xinzhua oferă, de asemenea, creatorilor posibilitatea de a căuta fețe după sex, vârstă, stil și gen, incluzând în special o categorie pentru copii, deși nu au fost încărcate profiluri de minori.

Totuși, această tendință a stârnit și dezbateri. În timp ce unii regizori consideră că doar fețele celebrităților au valoare de recunoaștere, alții susțin că fețele oamenilor obișnuiți pot fi ușor generate de AI.

„Pentru majoritatea proiectelor, nu este nevoie de chipuri reale, deoarece tehnologia AI poate crea orice înfățișare dorită”, a declarat un specialist din industria producției video.