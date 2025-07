Printre participanții la celebrul festival Beach, Please! s-a numărat și Tavi Clonda, care a fost prezent în a treia zi a evenimentului. Acesta și-a lăsat soția și fetițele în Mamaia și a ieșit cu nepotul lui. Beach, Please! și-a deschis porțile în data de 9 iulie, iar distracția continuă până pe 13 iulie.

„Mă simt bine! E pentru prima oară la Beach, Please! pentru mine. Am venit cu nepoțelul de 16 ani. A vrut și anul trecut dar atunci era cu examenele… nu a putut. Și acum am zis că hai să vin cu el să simtă așa că e protejat cumva. Are o gașcă mare de prieteni, dar am vrut să vin și eu măcar o seară.

Mai îmi dă mesaj maică-sa și mă întreabă dacă e cuminte, ce face… I-am zis că suntem bine, totul e safe aici. E foarte ok. Ea nu a vrut să vină și cred că nici el nu a vrut cu mama. Aici suntem băieții așa, că sunt numai băieți. E o gașcă de băieți, facem așa o băiețeală.

Până acum mi-a plăcut, am văzut doi artiști, dar aștept să vină seara să fie nebunie. Dar am înțeles că sunt până la 4 dimineața artiști. Nu cred că mai rezist. Generația asta tânără să reziste, am rezistat și eu cândva. Dar s-ar putea să fie interesant și să nu îmi dau seama cum zboară timpul”, a spus Tavi Clonda pentru Cancan.

Gabriela Cristea și fetițele ei au rămas în Mamaia.„Sunt tot la mare (n.r. Gabriela Cristea și fetițele), le-am lăsat la Mamaia, la plajă. E toată gașca acolo și eu am dat o fugă aici, dar o să mă întorc.

Acum sunt în vacanță cele mici. Da, este altceva (n.r. de când este și Gabriela acasă). Putem să ne gestionăm timpul mai ok.

Ea le duce dimineața și eu le iau de la școală. Îți dai seama că simțea și Gabriela să stea cu ele. Eu le răsfăț mai mult, dar atunci când trebuie. Pe mine mă topesc numai când se uită la mine. Nu prea le rezist, dar încerc să fiu ferm, dar atunci când trebuie și cu un ton blând”, a mai spus Tavi Clonda pentru sursa citată.