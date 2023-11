Tavi Clonda a fost nevoit să plece sâmbătă, 4 noiembrie, singur din țară, pentru că avea un eveniment în Barcelona. Gabriela Cristea nu l-a putut însoți, astfel că artistul a fost nevoit să se descurce singur. Când a ajuns în aeroport, soțul prezentatoarei de la Antena Stars nu a fost atent la ce scria pe biletul de avion și a greșit poarta de îmbarcare.

Pentru că obișnuia să plece numai cu familia sa, Tavi Clonda a mărturisit că i-a fost foarte greu să stea departe de ele, chiar dacă această călătorie nu a durat foarte mult.

„Nu m-am uitat la ce poartă e avionul meu.(…) Și acum nu știu, deci cam atâtea emoții am, zici că e prima dată când merg cu avionul, asta înseamnă să merg fără copii. Să văd cum aflu.(…) Am ajuns și la avion, și fără copii, și fără Gabriela, țineți-mi pumnii! Hai că am plecat la Barcelona.(…) Deci să vă explic, ultima oară când am fost aici eram cu cele 3 fetițe ale mele, fetițele și Gabriela. Acum am venit eu singurel, este al doilea drum singur cu avionul de când am copiii, am mai fost odată la Moscova”, a mărturisit Tavi Clonda, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări „Există șanse să spargem frontul”. Un important expert militar de la Kiev explică pentru Libertatea de ce contraofensiva Ucrainei nu trebuie măsurată în kilometri pătrați

„Nu dați cu pietre, știu că pare așa că sunt un pic vulnerabil”

Dorul de fetele sale a fost foarte puternic și aștepta cu mare nerăbdare să se întoarcă acasă. Tavi Clonda a mărturisit că a ieșit din zona de confort și că va trebui să se obișnuiască în viitor cu aceste plecări separate.

„E un sentiment foarte dubios pentru că ieși din zona de control, e foarte greu să plec departe de el. Puteți să mă judecați cum vreți voi, dar nu dați cu pietre, știu că pare așa dubios, pentru că, da, prefer să stau în preajma lor, să fiu foarte mult cu ele, acum nici nu le-am văzut de foarte mult timp pentru că au fost la bunica, de o săptămână, dar din când în când trebuie să mai ieșim din zona de confort pentru a ne păstra mintea la locul ei, pentru că trebuie să ne pregătim pentru ce va urma, când vor fi mari, când vor pleca de acasă, adică nu putem să stăm așa încontinuu împreună și înțeleg lucrul ăsta.(…) Asta am vrut să vă zic, nu dați cu pietre, știu că pare așa că sunt un pic vulnerabil, eu vă arăt și vouă vulnerabilitățile mele, nu mi-e teamă cu ele, nu mi-e rușine cu ele”, a mai spus Tavi Clonda.

Duminică noapte, Tavi Clonda s-a întors acasă și și-a strâns soția în brațe. Artistul este foarte atașat de familia sa și fiecare plecare este foarte grea pentru el.

Recomandări România are doar un acord verbal de la Bruxelles pentru creșterea deficitului la 5,5%. Ce spune Comisia Europeană despre pachetul fiscal: „Direcția bună, dar nu pare suficient”

Cum împart cheltuielile Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Prezentatoarea de la Antena Stars a mărturisit că ea și soțul ei își împart cheltuielile, iar toți banii pe care îi au sunt pentru familia lor. Gabriela Cristea a precizat că Tavi Clonda câștigă aproape la fel de mult ca și ea.

„Banii vin în casă și sunt folosiți pentru noi, ca familie. Tavi câștigă aproape la fel de mult ca și mine. (…) Noi ne-am împărțit treburile, dar nu din punct de vedere financiar, ci mai degrabă să nu ne aglomerăm cu treburile. Eu plătesc telefonul, gazele și lumina, iar el plătește apa, grădinița și școala fetelor. Nu am făcut socoteala că unul plătește mai mult sau mai puțin”, a dezvăluit vedeta la podcastul lui Cătălin Măruță.