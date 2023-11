Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți de 8 ani și împreună au două fetițe superbe. Povestea lor de dragoste a început chiar în momentul în care aceștia lucrau împreună la Kanal D, la o emisiune matrimonială.

Despre prezentatoare se știe că a avut întotdeauna un salariu generos și mai câștigă bani și din campaniile publicitare pe care le are în mediul online. Gabriela Cristea a recunoscut recent că uneori câștigă mai mulți bani decât soțul ei, însă acest lucru nu a reprezentat niciodată o problemă pentru ei.

„Este un întreținut, fără ocupație, care stă pe banii vedetei TV” așa sună multe dintre comentariile răutăcioase ale oamenilor la adresa soțului vedetei de la Antena Stars. Tavi Clonda nu a mai suportat să audă aceste vorbe urâte și a răbufnit.

„Având în vedere că, față de alții, noi avem mult mai puține comentarii negative, nu ne supărăm de la cinci speriați. E normal să apară și din ăștia.

„Am aflat de veniturile Gabrielei la un an după ce ne-am cunoscut”

Oamenii nu știu. Dacă nu postez toate cântările, ei scriu ceea ce vor. Nu știu care este treaba. Nu stau să le explic tuturor câți bani câștig eu și de unde. Treaba lor. Nu am fost niciodată un întreținut. Am aflat de veniturile Gabrielei la un an după ce ne-am cunoscut, niciodată nu m-au interesat, nu am cerut vreodată vreunei femei un ban. Sigur că am și eu venituri, am concerte.

„Nu vreau să fiu bogat, dar să ajung să-mi văd soția și copiii din an în Paște”

Recunosc că aș putea să am și mai multe, dar prefer să mențin un echilbru. Nu vreau să fiu bogat, dar să ajung să-mi văd soția și copiii din an în Paște. Prefer sa mă împart în așa fel încât să fiu prezent și implicat în viata de familie, ne place mult să stăm acasă, să gătim, să mergem în concedii împreună. Aceste lucruri sunt mult mai importante decât banii. Slavă Domnului, suntem ok”, a declarat Tavi Clonda pentru cancan.ro.

Tavi Clonda, surpriză pentru Gabriela Cristea

Cântărețul este foarte atent cu soția sa, astfel că i-a pregătit o surpriză specială cu ocazia zilei sale de nume. Gabriela Cristea este tot timpul răsfățată de Tavi Clonda și este fericită că are lângă ea un bărbat pe care se poate baza indiferent de situație.

„De ziua Gabrielei, am fost plecați în Toscana și la Roma. Fără fete. Era vacanță și le-am lăsat la mama. Rezervasem cu ceva timp înainte, dar i-am făcut surpriză, ea nu știa unde mergem. A aflat abia la aeroport. Mai trebuie și astfel de momente. Ultima cazare a fost spectaculoasă. Am avut un apartament chiar lângă Fontana Di Trevi. Normal că am aruncat bănuțul, iar tradiția spune că dacă faci asta, te mai întorci în Roma. E una dintre destinațiile noastre preferate. Am mâncat la același restaurant, ca acum opt ani, fără să ne dăm seama. Am văzut în pozele de atunci că stăteam fix la aceeași masă”, a mai spus artistul.

Gabriela Cristea a început dieta

De-a lungul timpului au existat mai multe comentarii răutăcioase despre kilogramele în plus ale prezentatoarei de la Antena Stars. Gabriela Cristea a decis că este mai bine pentru sănătatea ei să slăbească și a început dieta. Tavi Clonda o susține pe soția sa în această perioadă, pentru că știe că nu îi este deloc ușor să facă acest pas.

„Gabi nu le pune la suflet. După ziua ei, a intrat pe regim. Nu o bat la cap, nici mie, nici ei nu ne place”, a adăugat acesta.