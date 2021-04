Tavi Colen l-a luat în vizor pe Dorian Popa: „Am colegi ofticați că piesa aia «Cheluțu» are 21 milioane de vizualizări"

Din cauza situației generate de pandemia de coronavirus, nici Tavi Colen nu a mai susținut concerte, nu a mai mers la evenimente private. Artistul a petrecut mai mult timp pe lângă casă, cu familia. A avut momente în care a putut să se gândească la ce se întâmplă acum în industria muzicală de la noi. Pe rețelele de socializare a adus în discuție piesele pe care le-a lansat Dorian Popa cu Cheluțu, câinele său. Melodiile au multe vizualizări, au fost pe placul publicului.

„Am colegi ofticați că piesă aia «Chelutu» a lui Dorian are 21 milioane de vizualizări. Voi aveți impresia că puștii din ziua de azi mai sar gardul să își rupă blugii la un concert cu Cenaclul Flacăra? Voi credeți că mai cară vreunul chitara (cum făceam eu) lui Nuțu Olteanu ca să intru și eu fără bilet la Holograf?

Aveți impresia că mai știe vreun puști toate melodiile de la Compact cuvânt cu cuvânt? Fetele care își rupeau hainele să mă tragă de păr sau să le semnez pe tâțe au dispărut de mult!”, a scris Tavi Colen pe Facebook.

El e de părere că publicul de acum nu mai apreciază artiștii cu experiență, artiștii care au studiat și care lansează piese elaborate, cu mesaj. În plus, Tavi Colen a adăugat că „în țara asta toată lumea cântă, toată lumea e star la TV: „Va înșelați dacă credeți că lumea de astăzi mai dă 2 bani pe artiștii care știu să cânte la instrumente, care fac școli de muzică și care studiază să fie super tari și să țină un stadion plin în tensiune sau să-i facă pe oameni să verse o lacrimă… Nuuu…noi artiștii care am învățat să cântăm la 5..6 ani și am studiat zeci de ani, astăzi, nu mai valorăm 2 bani… Piesele scoase astăzi de Mogi, Țogi și Brenci etc..etc..(un număr mare de etc) au o linie simplă și banală în 2 note, iar orchestrația se găsește pe net. E simplu…În țară asta toată lumea cântă, toată lumea gătește, toată lumea e star la tv sau pe rețele, chiar și dacă îți arăți simplu posteriorul…”, a completat cântărețul.

Dorian Popa a făcut o avere cu câinele lui Cheluțu

Câinele lui Dorian e vedetă pe Internet, după ce Dorian a lansat două melodii despre acesta, care au strâns 21 de milioane de vizualizari, reuşind să câştige până acum 150.000 de euro.

„Mi-e frică să nu mi-l fure cineva, să nu păţesc ca Lady Gaga. Eu sunt bodyguardul lui. A câştigat 150.000 de euro până acum. Chelutzu e prinţul casei, are halat Versace”, a declarat artistul într-un interviu.

