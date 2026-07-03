După luni întregi de zvonuri privind locul în care cei doi își vor uni destinele, toate indiciile duc acum către celebra arenă Madison Square Garden din New York, unde au fost observate pregătiri impresionante.

Camioane încărcate cu flori, mâncare și elemente de decor care amintesc de un castel de basm au fost surprinse în fața arenei, iar prezența membrilor familiei și a apropiaților cuplului a alimentat și mai mult speculațiile că ceremonia este iminentă.

În ultimele zile, zona din jurul Madison Square Garden a devenit extrem de aglomerată, pe fondul pregătirilor pentru un eveniment de amploare. Martorii au observat transporturi masive de flori și decoruri luxoase, inclusiv structuri albe care seamănă cu un castel desprins din povești.

Inițial, mulți fani credeau că Taylor Swift și Travis Kelce își vor organiza nunta pe proprietatea artistei din Rhode Island sau chiar într-un castel de pe malul lacului Como, în Italia. Alte zvonuri indicau drept posibilă locație exclusivistul Estelle Manor din regiunea Cotswolds, Marea Britanie.

Însă joi seară, apariția Donnei Kelce, mama lui Travis Kelce, pe aeroportul JFK din New York, zâmbitoare și aparent pregătită pentru marele eveniment, a fost interpretată drept confirmarea neoficială că ceremonia va avea loc în metropola americană.

Invitați celebri și măsuri stricte de securitate

Taylor Swift declara încă de anul trecut că își dorește o nuntă grandioasă, nu o ceremonie restrânsă. Într-un interviu acordat emisiunii lui Graham Norton, artista spunea că planificarea unui eveniment mare este mai puțin stresantă decât organizarea unuia cu puțini invitați.

Mai multe vedete apropiate cuplului au fost fotografiate sosind la New York înaintea presupusei ceremonii. Printre acestea se numără Lena Dunham, Jack Antonoff, Gigi Hadid și Bradley Cooper. De asemenea, Ed Sheeran, Phoebe Waller-Bridge și Sabrina Carpenter au fost văzuți în New York înainte de eveniment.

În schimb, o absență remarcată a fost cea a lui Blake Lively, despre care presa internațională scrie că nu mai este apropiată de Taylor Swift după tensiunile generate de procesul dintre actriță și fostul său coleg, Justin Baldoni.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană și britanică, invitații nu vor avea voie să folosească telefoanele mobile în timpul petrecerii, pentru ca imaginile de la eveniment să nu ajungă pe rețelele sociale.

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Un fotograf a reușit să surprindă câteva imagini neclare din interiorul locației unde ar fi avut loc cina de repetiție. Decorul era dominat de lumini roz și de un concept inspirat dintr-o grădină romantică, cu trandafiri în nuanțe de caisă, florile preferate pentru eveniment.

Surse apropiate organizării susțin că la petrecere ar urma să cânte Stevie Nicks și Tim McGraw, iar rochia de mireasă ar fi fost realizată special pentru Taylor Swift de designerul Jonathan Anderson.

Pentru a asigura desfășurarea evenimentului în condiții de siguranță, autoritățile din New York au închis mai multe străzi din jurul arenei și au montat corturi care să împiedice accesul fanilor sau al fotografilor.

Donație de 26 de milioane de dolari

Înaintea presupusei nunți, Taylor Swift și Travis Kelce au anunțat și o donație de 26 de milioane de dolari către mai multe organizații caritabile din Statele Unite, gest care a atras numeroase aprecieri.

Deși nici Taylor Swift și nici Travis Kelce nu au confirmat oficial că nunta va avea loc în acest weekend, toate pregătirile și prezența invitaților celebri sugerează că unul dintre cele mai mediatizate cupluri ale momentului este pregătit să spună marele „Da”.

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