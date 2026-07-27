„Un membru al Consiliului simulează indignarea morală și pretinde că ține prelegeri tuturor pe fiecare subiect, fie că este vorba de conflictul pe care încă îl discutăm astăzi (războiul ruso-ucrainean – n.r.), fie că este vorba de probleme legate de pace și securitate, cum ar fi drepturile omului. De aceea am părăsit Consiliul în timpul intervenției Franței”, a declarat ambasadorul adjunct al SUA la ONU, Dan Negrea, născut în România și plecat din țară din cauza regimului comunist.

Votul care a produs tensiuni între Franța și SUA

O astfel de ieșire din Consiliu este extrem de rară, notează AFP. Dan Negrea a denunțat „poziția ipocrită și obositoare” a Parisului, pe care administrația Trump „a tolerat-o” până acum datorită respectului dintre membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU.

Statele Unite au fost una dintre cele zece țări din Adunarea Generală care au votat vineri împotriva reînnoirii mandatului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului Volker Türk. Coreea de Nord, Rusia, Nicaragua, Mali și Israel sunt alți membri ai Adunării Generale care au votat împotrivă.

„Statele Unite au fost cândva un model pentru drepturile omului. Nu mai este cazul. Astăzi se află alături de Coreea de Nord, Nicaragua, Mali și Rusia. Sunt izolați și lumea nu îi mai ascultă”, a condamnat misiunea franceză la sediul ONU de la Geneva.

„Am fost alături de acest stat membru în fiecare conflict care i-a amenințat libertățile. Și astăzi vreau să le reamintesc că Statele Unite rămân modelul de libertate în lume”, a răspuns Dan Negrea.

„Prin urmare, nu le vom acorda privilegiul de a asculta divagațiile lor politizate până când nu vor renunța la retorica lor condescendentă și lipsită de respect și nu se vor comporta într-un mod demn”, a adăugat el.

Franța reamintește rolul ei în crearea Statelor Unite

„Anul acesta sărbătorim cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Și toată lumea știe rolul pe care l-a jucat Franța în acest sens”, a subliniat ambasadorul francez Jérôme Bonnafont.

El a afirmat, de asemenea, că Franța lucrează la ONU, atât în ​​Consiliul de Securitate, cât și în Adunarea Generală, „pentru a păstra această instituție, independența sa și capacitatea sa de a acționa în slujba Cartei, în slujba drepturilor omului și în slujba păcii”.

Volker Türk, reales ca Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului

În pofida opoziției SUA, Rusiei și Israelului, Volker Türk (63 de ani) a obținut vineri un nou mandat de patru ani în calitate de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Avocatul austriac a fost reales cu 144 de voturi pentru, zece împotrivă și 13 abțineri.

Statele Unite au avertizat în urma votului că vor reevalua „imediat” angajamentul, participarea și finanțarea ONU. Volker Türk este criticat de Rusia și de Israel pentru că a atras atenția asupra abuzurilor pe care le comit împotriva civililor pe vreme de război. Statele Unite apără de regulă poziția externă a Israelului.

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