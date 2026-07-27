PSD acuză Guvernul Bolojan de încălcarea Constituției

„PSD somează guvernul demis Bolojan să respecte Constituţia şi iniţiază procedurile legale împotriva abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituţiei şi a legii, nu prin încălcarea lor”, au declarat social-democraţii.

Potrivit PSD, Guvernul a adoptat documente cu implicaţii pe termen lung, printre care Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii şi Planul de Acţiune aferent. Acestea ar avea un impact semnificativ asupra proiectelor strategice, precum construirea de autostrăzi, exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep şi dezvoltarea de noi hidrocentrale. PSD susţine că adoptarea acestor măsuri de un guvern demis reprezintă o „încălcare flagrantă” a Constituţiei.

„Un guvern demis a aprobat politici de viitor fără a avea mandat pentru prezent. Astăzi am contestat aceste hotărâri adoptate în şedinţa de Guvern din 23 iulie 2026 şi alte opt hotărâri similare, toate marcate de un tipar clar: depăşirea limitelor legale şi ignorarea avizelor negative”, se precizează în comunicatul PSD.

Social-democrații atacă în instanță hotărârile Guvernului Bolojan

Social-democraţii au anunţat că marţi vor depune o cerere la Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea aplicării hotărârilor deja publicate. În plus, măsurile care nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial vor fi contestate imediat ce vor apărea. De asemenea, PSD va sesiza Parchetul General pentru a investiga posibilele consecinţe penale ale adoptării acestor acte normative.

„Legea ne conferă explicit dreptul de a sesiza instanţa fără a mai aştepta răspunsul Guvernului – şi îl vom exercita. Nu există fereastră de timp care să funcţioneze ca scut împotriva răspunderii”, au mai transmis social-democraţii.

PNL respinge acuzațiile PSD și apără Guvernul Bolojan

De partea cealaltă, PNL a respins acuzaţiile aduse de PSD, susţinând că Guvernul Bolojan şi-a îndeplinit atribuţiile în conformitate cu legislaţia şi Constituţia. Liberalii au acuzat PSD de „toxicitate politică” şi de „blocarea intereselor României”.

„România nu îşi poate permite blocarea investiţiilor şi a fondurilor europene din calculele politice toxice ale PSD. Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a exercitat atribuţiile cu respectarea Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare”, a declarat PNL într-un comunicat oficial.

Liberalii au subliniat că toate măsurile adoptate de Guvern au avut ca scop principal protejarea intereselor naţionale şi respectarea angajamentelor asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Este de aceea cu atât mai cinic că tocmai PSD vorbeşte astăzi despre respectarea angajamentelor din PNRR, după ce întârzierile acumulate în ultimii ani şi lipsa reformelor au pus în pericol miliarde de euro destinate dezvoltării României”, au adăugat reprezentanţii PNL.

Liberalii acuză PSD de blocarea proiectelor strategice

În timp ce PSD subliniază necesitatea respectării stricte a normelor constituţionale, PNL acuză opoziţia de obstrucţionarea unor proiecte vitale pentru dezvoltarea ţării. „România are nevoie de responsabilitate, nu de blocaje. România are nevoie de performanţă, nu de procese politice”, au concluzionat liberalii.

Conflictul dintre cele două formaţiuni politice vine pe fondul unei perioade tensionate pentru politica românească, marcate de disputele privind absorbţia fondurilor europene şi implementarea reformelor prevăzute în PNRR.

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