Într-un interviu, „În oglindă”, Teo Trandafir a vorbit cu mari emoții și cu sinceritate despre momentul în care a adoptat-o pe Maia. Prezentatoarea de la Kanal D a recunoscut că nu a avut niciodată în plan să înfieze un copil și considera că nu este în stare să aibă grijă de un bebeluș.

„Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. «La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata.» Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer”, a început Teo Trandafir să povestească.

Vedeta a recunoscut că nu și-a dorit copii la început, însă situația s-a schimbat complet când în viața ei a apărut Maia. Teo Trandafir are o relație specială cu fiica sa și sunt cele mai bune prietene. Maia, în vârstă de 17 ani, este recunoscătoare în fiecare secundă pentru ce i-a oferit mama ei.

„Aveam un program haotic. Mă gândeam cu cine să las copilul. Nu puteam să am un câine, dar un copil. Nu mi s-a întâmplat niciodată să rămân gravidă. (…) Am eu niște ai mei pe care îi știe toată lumea, dar e mai bine să nu-i numesc. Niște îngeri la vedere. Unul dintre ei a venit și mi-a zis că are în față o doamnă care este însărcinată în 8 luni jumătate și ceva s-a declanșat… Zic, deci de asta trebuie să îmi fac casă aici. Deci de asta toate astea… Au urmat niște cercetări, pentru că a trebuit să demonstrez că pot să țin copilul, să-l cresc și că pot să-l susțin, că am un comportament, o conduită. Mi-am dat seama că acesta e copilul. Cum a zis și ea «Din cer eu te-am ales»”, a declarat Teo Trandafir.

Teo Trandafir: „A văzut cum e când nu ai ce încălța”

Maia i-a fost alături lui Teo Trandafir în cele mai grele momente. Iubirea lor pură și nemărginită le-a făcut să treacă împreună peste orice obstacol pe care viața l-a scos în calea lor. Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit că au existat momente în care nu avea bani să-i cumpere o pereche de pantofi fiicei sale, iar de aici, Maia a învățat să fie modestă și să aprecieze orice lucru pe care îl are.

„De aia ea nu poartă branduri. Maia nu are fițe și figuri. A văzut cum e când nu ai ce încălța. Îi creștea piciorușul și eu nu aveam bani să-i cumpăr o altă pereche de pantofi. Ce fac?! Disperările și angoasele m-au șubrezit. Nu te întărește nimic, cum spun filozofii. Pe măsură ce trece timpul ești mai vulnerabil”, a declarat Teo Trandafir pentru sursa sus-menționată.

Vedeta își aduce aminte de momentul în care a adus-o pe Maia acasă. A pus-o în pătuț și se uita la ea că nu știa ce să-i facă. Deși a fost foarte ocupată cu proiectele sale în televiziune, Teo Trandafir și-a făcut întotdeauna timp pentru fiica ei și a recunoscut că a avut ajutor atunci când a avut nevoie.

„A fost teribil, pentru că a fost foarte cuminte. Eram cu Andreea, prietena mea cea mai bună. Au plecat acasă toți și am rămas eu. (…) Am avut și ajutor. Nu aveam cum să plec și să o las a nimănui în casă. O luam cu mine la Buftea”, a mai spus Teo.

