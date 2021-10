Teo Trandafir a debutat în televiziune ca prezentatoare de știri la postul de radio 2M+, apoi a prezentat o emisiune alături de Cristin Tocan. În anul 1994, ea a lucrat la Tele 7abc, împreună cu Mircea Badea, la show-ul de televiziune „Bună dimineaţa, România”. Trei ani mai târziu, în 1997, a continuat colaborarea cu Mircea Badea, dar la Antena 1, la emisiunea „Dimineaţa devreme”. În aceeaşi perioadă realizează, alături de Mircea Badea, o emisiune de weekend numită „Teo & Mircea Show”.

Din 2001 până în 2006, Teo Trandafir a lucrat la PRO TV, de unde și-a dat demisia pentru funcţia de director la postul de televiziune Romantica. În 2007, ea s-a mutat la Prima TV, unde a stat doar un an. Din 2013, Teo Trandafir a semnat contractul cu Kanal D, unde prezintă emisiunea „Teo Show”.

Recent, vedeta l-a avut invitat pe Mugur Mihăescu, care a întrebat-o cât mai stă în televiziune. Prezentatoare a dat răspunsul imediat și a spus că va rămâne în televiziune până va fi dată afară.

„Până mă dau afară. Ai altă idee? Și… 1. Mă dau afară 2. Aștept să văd dacă mă angajează altul. Stau un an să văd dacă mă angajează și abia după aceea mă retrag”, a spus Teo Trandafir.

Teo Trandafir, despre banii din televiziune

Faima a venit și cu o mulțime de proiecte pentru Teo Trandafir, care recunoaște că a câștigat bani frumoși de-a lungul anilor, dar a avut și are multe cheltuieli: are o casă de întreținut, rate, cheltuie bani și la școala privată a fiicei sale.

„Am investit în casa în care locuiesc, în copilul pe care îl am și care merge la o școală privată, care nu este tocmai ieftină. Oamenii au senzația că toți banii pe care îi câștigi îți rămân. Nu își imaginează că plătești taxe uriașe la stat, ai rate, oameni cu care colaborezi și pe care trebuie să îi remunerezi.

Pe măsură ce banii vin, se și duc în mod misterios. Și eu mă întreb ce am făcut cu banii, pentru că nu am mai fost într-o vacanță de ani buni, pentru că mă gândesc la cheltuielile pe care le am, școala fiicei mele, rate, investiții în casă. Da, mă chivernisesc și eu, pentru că nu îmi plătește nimeni altcineva toate lucrurile de care, în familie, avem nevoie.”, a declarat ea pentru revista VIVA!.

